Djokovic sceglie Ginevra: il serbo rinuncia a Roma ma punta al Roland Garros

Novak Djokovic ha deciso: il campione serbo parteciperà all’ATP 250 di Ginevra, in programma la settimana precedente al Roland Garros. Una scelta significativa che arriva dopo la decisione – per la prima volta dal 2007 – di saltare gli Internazionali d’Italia di Roma.

La mossa del tennista di Belgrado appare chiaramente strategica: accumulare partite e ritmo prima del secondo Slam della stagione, considerando che il suo bilancio sulla terra battuta in questo 2025 è finora decisamente negativo. Djokovic ha infatti disputato solamente due incontri in questa fase della stagione, perdendoli entrambi.

L’assenza dal torneo romano rappresenta un’anomalia nella carriera del serbo, che non aveva mai saltato l’appuntamento al Foro Italico negli ultimi 18 anni. In quel torneo Djokovic ha trionfato ben sei volte, l’ultima delle quali nel 2022, confermandosi uno dei giocatori più vincenti nella storia della manifestazione.

L’obiettivo è chiaro: arrivare a Parigi con qualche partita nelle gambe e più fiducia nei propri mezzi, dopo un inizio di stagione tutt’altro che brillante.

Ginevra rappresenta quindi una tappa insolita ma potenzialmente preziosa nel cammino di Djokovic verso il Roland Garros. Il serbo non è abituato a partecipare a tornei di categoria ATP 250 nella settimana precedente a uno Slam, ma le circostanze attuali sembrano averlo spinto a questa scelta controcorrente.

L’ultima apparizione di Djokovic in un torneo ATP 250 risale proprio allo scorso anno sempre a Ginevra, dove il serbo fu eliminato in semifinale da Machac. Un precedente che il campione di Belgrado spera di migliorare a Ginevra, con l’obiettivo di arrivare a Parigi nelle migliori condizioni possibili.





Francesco Paolo Villarico