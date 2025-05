ITF Santa Margherita di Pula: Il resoconto di giornata. Weis ai quarti di finale

Alexander Weis vola i quarti di finale maschili del sesto e ultimo Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientrante nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzato dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Weis, accreditato dell’ottava testa di serie, ha rimontato 4-6, 6-1, 6-3 il francese Mae Malige e domani sfiderà lo slovacco Andrej Martin, numero 3 del seeding, per un posto in semifinale.

Stop negli ottavi per la wild card Michele Ribecai (6-4, 6-2 dall’olandese Ryan Nijboer, testa di serie numero 5, che nei quarti sfiderà lo svedese Leo Borg, figlio del mito Bjorn) e per il qualificato Francesco Forti (7-5, 6-2 dal britannico Felix Gill).

Undici italiane accedono agli ottavi di finale del main draw femminile: la testa di serie numero 3 Beatrice Ricci (6-3, 6-2 su Noemi Basiletti), la numero 4 Tatiana Pieri (6-4, 3-6, 6-0 sulla wild card Noemi Maines), la numero 5 Miriana Tona (6-3, 6-4 sulla qualificata Marcella Dessolis), la numero 7 Samira De Stefano (6-3, 3-6, 6-1 su Gloria Ceschi), Jennifer Ruggeri (6-2, 6-0 sulla qualificata Caterina Odorizzi), Deborah Chiesa (7-5, 6-1 la wild card Enola Chiesa), Dalila Spiteri (6-2, 6-3 sulla wild card ceca Anna Jelinkova), Alessandra Mazzola (6-2, 6-3 sulla romena Arina Gabriela Vasilescu), la wild card Viola Turini (che ha sorpreso 6-2, 7-6 l testa di serie numero 8 Sofia Rocchetti) e le qualificate Giulia Paterno (6-1, 6-2 sulla qualificata elvetica Virginia Zamberlani) e Lucrezia Musetti (3-6, 6-3, 6-2 sulla qualificata Barbara Dessolis).

Sconfitta per la qualificata Greta Rizzetto (6-2, 6-1 dalla serba Teodora Kostovic), per Camilla Gennaro (7-6, 5-7, 7,-6 dall’olandese Anouck Vrancken Peeters in 4 ore di gioco, con il 9-7 nel tiebreak finale).