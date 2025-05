La Hopman Cup 2025 a Bari: L’Italia schiera ufficialmente il duo Cobolli-Paolini. Ecco tutti i tennisti presenti

La Hopman Cup 2025, prestigioso torneo misto, si svolgerà quest’anno a Bari, dal 16 al 20 luglio. L’evento, che torna dopo la sua reintegrazione nel panorama tennistico professionistico dello scorso anno, vedrà la partecipazione di sei squadre nazionali, ciascuna composta da un rappresentante maschile e una rappresentante femminile. La superficie scelta sarà la terra battuta, mantenendo la stessa impostazione dell’edizione precedente e posizionandosi strategicamente nel calendario subito dopo Wimbledon.

L’Italia Protagonista con Cobolli e Paolini

La squadra italiana sarà rappresentata da Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Due tennisti che nell’ultimo periodo hanno dimostrato tutto il loro valore a livello internazionale.

La toscana lo scorso anno ha raggiunto la quarta posizione nel ranking mondiale WTA, eguagliando il miglior piazzamento mai ottenuto da una tennista italiana (Francesca Schiavone).

Cobolli e Paolini hanno già avuto modo di giocare insieme nella United Cup, dimostrando non solo una buona intesa in campo ma anche un ottimo rapporto fuori dal terreno di gioco. In quell’occasione hanno affrontato avversari di alto livello, mostrando il loro potenziale come squadra.

Le Altre Squadre Partecipanti

– Spagna: Roberto Bautista e Marina Bassols

– Francia: Arthur Fils e Chloé Paquet

– Canada: Felix Auger-Aliassime e Bianca Andreescu

– Grecia: Stefanos Tsitsipas e Despina Papamichail

– Croazia: Duje Ajdukovic e Donna Vekic

Gruppi

GIRONE A: Canada 🇨🇦, Grecia 🇬🇷, Spagna 🇪🇸

GIRONE B: Italia 🇮🇹, Francia 🇫🇷, Croazia 🇭🇷

Ecco il calendario completo della Hopman Cup 2025:

16 luglio, ore 17.30

Centrale: Italia 🇮🇹 – Croazia 🇭🇷

17 luglio, ore 17.30

Centrale: Grecia 🇬🇷 – Spagna 🇪🇸

Campo 1: Francia 🇫🇷 – Croazia 🇭🇷

18 luglio, ore 17.30

Centrale: Italia 🇮🇹 – Francia 🇫🇷

Campo 1: Canada 🇨🇦 – Spagna 🇪🇸

19 luglio, ore 17.30

Centrale: Grecia 🇬🇷 – Canada 🇨🇦

20 luglio, ore 17.30

Centrale: Finale





Marco Rossi