Emil Ruusuvuori rivela la sua lotta contro gli attacchi di panico

Il tennista finlandese Emil Ruusuvuori ha recentemente condiviso dettagli sui problemi di salute mentale che hanno influenzato la sua carriera. Ruusuvuori, che nel 2023 aveva raggiunto la posizione numero 37 del ranking mondiale, ha spiegato che da tempo si trova ad affrontare difficoltà che lo hanno portato a stare lontano dal circuito per diversi mesi.

Il giocatore ha rivelato di soffrire di attacchi di panico ricorrenti da quattro anni. Nel 2024, la situazione è peggiorata, costringendolo a rimanere lontano dal tennis per quattro mesi e mezzo, senza nemmeno toccare una racchetta. Nonostante i tentativi di tornare a competere, Ruusuvuori continua a sperimentare episodi di questo problema, come accaduto recentemente durante un torneo in Corea del Sud.

La salute mentale sta diventando un argomento sempre più rilevante nel mondo del tennis, con un numero crescente di giocatori che scelgono di parlarne apertamente. Il caso di Ruusuvuori evidenzia come, anche in assenza di lesioni fisiche significative, le problematiche legate alla salute mentale possano avere un impatto considerevole sulla carriera di un atleta professionista.





Francesco Paolo Villarico