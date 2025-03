Arthur Fils sorprende Zverev e approda ai quarti di finale a Miami (Video)

Arthur Fils, francese di appena 20 anni, continua a dimostrare di essere parte del futuro del tennis mondiale. Il giovane che occupa attualmente il 18° posto del ranking mondiale e che non aveva nemmeno iniziato bene la stagione, si è qualificato mercoledì per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Miami, negli Stati Uniti, eguagliando, per ora, il risultato ottenuto all’inizio di questo mese a Indian Wells.

Negli ottavi di finale, Fils ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev, numero due del mondo e prima testa di serie, con il punteggio di 3-6, 6-3 e 6-4, in una battaglia di due ore in cui non solo ha confermato il suo buon momento di forma ma ha anche acuito la crisi di Zverev, che dall’Australian Open (dove è stato finalista) accumula risultati deludenti.

Il ventenne francese ha recuperato da un set di svantaggio e superato problemi di dolore alla schiena per ottenere la vittoria più prestigiosa della sua carriera in termini di ranking. Proprio come aveva fatto nella sua vittoria al terzo turno contro Frances Tiafoe, Fils ha reagito alle difficoltà fisiche in mezzo al match aumentando l’aggressività nel suo gioco. Dopo aver ricevuto trattamento alla schiena alla fine del primo set, ha logorato il numero 2 del mondo Zverev con i suoi colpi potenti, conquistando il trionfo dopo due ore dopo aver recuperato nel terzo set anche uno svantaggio di 1 a 3 e piazzando il break decisivo sul 3 pari dopo aver messo a segno il controbreak nel quinto gioco.

“Non mi sentivo benissimo negli scambi. Ho un piccolo problema alla schiena sin da quando ero giovane, quindi a volte mi fa un po’ male”, ha spiegato Fils. “Ho dovuto trovare un ritmo, essere più aggressivo ed entrare in campo per giocare il mio tennis e non lasciarlo giocare, perché quando lo lasci giocare è uno dei migliori tennisti al mondo. Sono davvero contento di come l’ho fatto.”

Avendo raggiunto anche i quarti di finale al BNP Paribas Open di Indian Wells all’inizio di questo mese, Fils è solo il terzo francese a raggiungere i quarti in entrambi gli eventi del “Sunshine Double” nello stesso anno dopo Yannick Noah (1896-87, 1989) e Gael Monfils (2016).

Fils affronterà il ceco Jakub Mensik, 19 anni (ancora più giovane del francese), nei quarti di finale di giovedì sera allo Hard Rock Stadium, in quello che si preannuncia come un interessante scontro generazionale tra due delle più promettenti stelle emergenti del tennis mondiale, entrambi partecipanti alle Next Gen ATP Finals del 2024.

ATP Miami Alexander Zverev [1] Alexander Zverev [1] 6 3 4 Arthur Fils [17] Arthur Fils [17] 3 6 6 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Zverev 30-15 ace 40-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Fils 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Fils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 A. Fils 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-4 → 2-4 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-3 → 1-4 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Fils 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 A. Fils 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-3 → 4-3 A. Fils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Fils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Fils 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0





Marco Rossi