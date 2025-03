Darderi ritrova la vittoria sul cemento: debutto vincente al Miami Open. Ora Hubert Hurkacz

Luciano Darderi rompe finalmente il digiuno di vittorie sul cemento, superando in due set Pedro Martinez al primo turno del Miami Open presented by Itau. L’azzurro, che non vinceva una partita su questa superficie dall’autunno scorso, si è imposto con un netto 6-4 6-1 sullo spagnolo, numero 40 del ranking mondiale.

Un successo particolarmente importante per l’autostima del tennista italiano, che nel 2025 aveva perso sette delle otto partite disputate prima di questo incontro. La prestazione di Darderi, numero 61 ATP, è stata solida e convincente, specialmente al servizio, dove ha mostrato una precisione chirurgica.

Il primo set è stato caratterizzato da un equilibrio quasi perfetto nei turni di battuta fino al 4-4, con entrambi i giocatori praticamente impeccabili. Martinez ha perso appena un punto quando era al servizio, mentre Darderi solo tre. La svolta è arrivata nel decimo game, quando l’azzurro ha forzato l’errore dello spagnolo spingendo col diritto, portandosi sullo 0-30. Due doppi falli dell’iberico (uno per lo 0-40 e l’altro sul set point del 30-40) hanno regalato il primo parziale a Darderi, che ha chiuso con un impressionante 100% di punti vinti sulla prima di servizio.

Nel secondo set, il ventitreenne nato a Villa Gesell ha definitivamente preso il controllo della partita. Il break decisivo è arrivato nel terzo gioco, grazie anche ad un bellissimo passante vincente sul 40-40, seguito da un errore di Martinez che ha spento le speranze dello spagnolo, apparso sempre più nervoso. Darderi ha rapidamente consolidato il vantaggio, ottenendo un altro break e chiudendo 6-1 in un batter d’occhio con un parziale di 16 punti consecutivi.

Si tratta di una rivincita personale per l’azzurro, che aveva perso l’ultimo precedente contro Martinez nel primo turno dell’Australian Open, dove si era ritirato nel secondo set. Al secondo turno del Masters 1000 della Florida (montepremi di 11.255.535 dollari), Darderi affronterà ora il polacco Hubert Hurkacz, numero 22 del mondo e campione a Miami nel 2021, in quello che sarà certamente un test molto più impegnativo per valutare il suo reale stato di forma.

ATP Miami Pedro Martinez Pedro Martinez 4 1 Luciano Darderi Luciano Darderi 6 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 L. Darderi 15-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 df 4-5 → 4-6 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Statistica Martinez 🇪🇸 Darderi 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 237 321 Ace 1 6 Doppi falli 3 1 Prima di servizio 22/41 (54%) 31/43 (72%) Punti vinti sulla prima 14/22 (64%) 30/31 (97%) Punti vinti sulla seconda 11/19 (58%) 6/12 (50%) Palle break salvate 2/5 (40%) 0/0 (0%) Giochi di servizio giocati 8 9 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 53 176 Punti vinti sulla prima di servizio 1/31 (3%) 8/22 (36%) Punti vinti sulla seconda di servizio 6/12 (50%) 8/19 (42%) Palle break convertite 0/0 (0%) 3/5 (60%) Giochi di risposta giocati 9 8 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 4/7 (57%) 4/7 (57%) Vincenti 9 17 Errori non forzati 14 12 Punti vinti al servizio 25/41 (61%) 36/43 (84%) Punti vinti in risposta 7/43 (16%) 16/41 (39%) Totale punti vinti 32/84 (38%) 52/84 (62%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 188 km/h (116 mph) 216 km/h (134 mph) Velocità media prima 160 km/h (99 mph) 191 km/h (118 mph) Velocità media seconda 155 km/h (96 mph) 172 km/h (106 mph)





Marco Rossi