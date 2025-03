Medvedev sopravvive alla tempesta Fils e vola in semifinale a Indian Wells (Video)

Non è stata sempre una partita ben giocata, quasi impossibile esserlo nelle condizioni date, ma Daniil Medvedev è uscito vivo da un autentico uragano a Indian Wells per qualificarsi alle semifinali del Masters 1000 californiano per il terzo anno consecutivo. Ora andrà a caccia anche della terza finale, ma prima vorrà certamente assaporare il durissimo trionfo ottenuto contro Arthur Fils.

Il numero sei del ranking ATP ha resistito a un duello intenso con il giovane francese, come dimostrano i parziali 6-4, 2-6 e 7-6(7), al termine di poco meno di due ore e mezza di battaglia. Il russo ha controllato il primo set, ma Fils ha reagito in modo implacabile, forzando un terzo set che sembrava iniziare a favore di Medvedev. Tuttavia, il giovane francese ha saputo reagire e si è portato in vantaggio 4-2, prima che il russo recuperasse il break e si arrivasse al tie-break.

Nel momento decisivo, Fils è riuscito a portarsi sul 5-4, ma Medvedev ha sfruttato il terzo match point a disposizione e ha celebrato… come non lo avevamo mai visto prima. Come un bambino, con tutta l’emozione del mondo, il tennista russo si è liberato completamente dopo aver battuto Fils, con una celebrazione che non ha lasciato indifferente nessuno. Assicurandosi un posto in semifinale a Indian Wells, non ha esitato a saltare e gridare di gioia al termine della partita, pur mostrando rispetto verso il suo avversario francese con il saluto a rete.

Ora Medvedev affronterà Holger Rune (numero 13), il danese che ha sconfitto nei quarti di finale dello scorso anno a Indian Wells, in quello che si preannuncia come un altro match di alto livello nel prestigioso torneo californiano.

ATP Indian Wells Arthur Fils [20] Arthur Fils [20] 4 6 6 Daniil Medvedev [5] Daniil Medvedev [5] 6 2 7 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 ace 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 D. Medvedev 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 A. Fils 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Fils 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Fils 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 4-2 → 4-3 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Fils 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Fils 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 A. Fils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Fils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Fils 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 3-5 A. Fils 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-4 → 3-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Fils 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 1-2 → 1-3 A. Fils 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Fils 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico