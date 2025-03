Cobolli supera Spizzirri in tre set e avanza nei quarti del Challenger 175 di Phoenix

Flavio Cobolli ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del prestigioso Challenger 175 di Phoenix, ma ha dovuto sudare più del previsto per superare l’americano Eliot Spizzirri, numero 144 del ranking mondiale. L’azzurro, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, si è imposto con il punteggio di 6-3, 5-7, 7-5 in un match combattuto e ricco di alti e bassi.

Il primo parziale ha visto Cobolli partire concentrato e determinato. L’italiano ha piazzato il break decisivo nel secondo game e ha poi mantenuto il vantaggio fino alla fine del set, chiudendo sul 6-3 in 39 minuti di gioco. La maggiore solidità da fondo campo e la capacità di gestire i punti importanti hanno fatto la differenza in questa fase dell’incontro.

Nel secondo set, l’azzurro avanti per 4 a 3 e battuta a disposizione ha avuto un black out perdendo la battuta nell’ottavo gioco e subendo un nuovo break nel 12 esimo game con l’americano che un po’ a sorpresa conquistava la frazione per 7 a 5 dopo aver annullato anche una pericolosa palla break sul 5 pari.

Il set decisivo è stato caratterizzato da un sottile equilibrio con Cobolli che è partito forte portandosi sul 3-1 e poi sul 4-2, ma l’americano ha dimostrato carattere recuperando il break di svantaggio e riportando la situazione in parità sul 4-4. Nel momento cruciale del match, l’azzurro ha trovato le energie per piazzare il break decisivo sul 5-5 (a 0) e poi chiudere l’incontro sul 7-5 dopo un’altra battaglia di 49 minuti.

La vittoria permette a Cobolli di proseguire il suo cammino nel torneo americano, dove nei quarti di finale affronterà l’ex top ten Kei Nishikori un altro test impegnativo per confermare la sua crescita nella stagione in corso.

ATP Phoenix Eliot Spizzirri Eliot Spizzirri 3 7 5 Flavio Cobolli [2] Flavio Cobolli [2] 6 5 7 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 E. Spizzirri 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 E. Spizzirri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 4-4 E. Spizzirri 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 E. Spizzirri 15-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 F. Cobolli 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 1-3 E. Spizzirri 0-15 0-30 15-40 30-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Spizzirri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 E. Spizzirri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 E. Spizzirri 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 E. Spizzirri 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 E. Spizzirri 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 E. Spizzirri 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Spizzirri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Cobolli 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 E. Spizzirri 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 E. Spizzirri 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 E. Spizzirri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 E. Spizzirri 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Statistica Spizzirri 🇺🇸 Cobolli 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 264 264 Ace 6 7 Doppi falli 0 3 Prima di servizio 74/95 (78%) 66/111 (59%) Punti vinti sulla prima 49/74 (66%) 43/66 (65%) Punti vinti sulla seconda 9/21 (43%) 25/45 (56%) Palle break salvate 5/9 (56%) 3/6 (50%) Giochi di servizio giocati 16 17 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 147 160 Punti vinti sulla prima di servizio 23/66 (35%) 25/74 (34%) Punti vinti sulla seconda di servizio 20/45 (44%) 12/21 (57%) Palle break convertite 3/6 (50%) 4/9 (44%) Giochi di risposta giocati 17 16 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 58/95 (61%) 68/111 (61%) Punti vinti in risposta 43/111 (39%) 37/95 (39%) Totale punti vinti 101/206 (49%) 105/206 (51%)





