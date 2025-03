Medvedev avanza senza fatica dopo 12 minuti, Paul elimina Norrie a Indian Wells (Video)

Giornata insolita al Masters 1000 di Indian Wells, dove Daniil Medvedev è stato protagonista di una delle partite più brevi della stagione. Il russo ha infatti avuto bisogno di soli 12 minuti per accedere al turno successivo dopo che Alex Michelsen si è ritirato per una intossicazione alimentare quando era già sotto 2-0 nel primo set. Un regalo inatteso per Medvedev, che risparmia energie preziose per i prossimi impegni.

Get well soon Alex 🙏@DaniilMedwed is into the last 16 as Michelsen has to retire after two games#TennisParadise pic.twitter.com/Gm9I1gdiEv — Tennis TV (@TennisTV) March 9, 2025

Più complicato invece il percorso di Tommy Paul, che ha dovuto sudare non poco per battere Cameron Norrie, ex campione del torneo californiano nel 2021. Lo statunitense si è imposto con il punteggio di 6-3 7-5 in un incontro segnato dall’instabilità dei servizi, con ben nove break complessivi. Particolarmente evidente la crisi dell’inglese, che nel game finale ha commesso addirittura tre doppi falli, cedendo così il match.

Per Norrie, ancora lontano dalla sua forma migliore, continua il periodo difficile, mentre Paul conferma di essere in grande crescita e pronto ad affrontare con fiducia le prossime sfide del torneo.





Marco Rossi