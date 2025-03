Challenger 50 Hersonissos 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nel Md e tre nelle quali. Cinà wild card Md

Challenger 50 Hersonissos 2 – Tabellone Principale – hard

(1) Timofey Skatov vs Qualifier

Martin Klizan vs Qualifier

Dimitar Kuzmanov vs Arthur Gea

(Alt) Giovanni Fonio vs (9) Rudolf Molleker

(4) Tung-Lin Wu vs (SE) Stuart Parker

Juan Carlos Prado Angelo vs Dennis Novak

(WC) Stefanos Sakellaridis vs Nikolas Sanchez Izquierdo

Christoph Negritu vs (8) Lorenzo Giustino

(5) Marek Gengel vs Mats Rosenkranz

Ergi Kirkin vs Andre Ilagan

(WC) Federico Cina vs (Alt) Matthew Dellavedova

Ricardas Berankis vs (3) Khumoyun Sultanov

(6) Chris Rodesch vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

(WC) Pavlos Tsitsipas vs Adria Soriano Barrera

Qualifier vs (2) Aslan Karatsev

(1) Ilia Simakinvs Miles JonesStefan Latinovicvs (10) Keegan Smith

(13) Bogdan Pavel vs (WC) Petros Tsitsipas

(Alt) Ioannis Kountourakis vs (9) Marcello Serafini

(3) Marko Topo vs Dimitris Azoidis

(WC) Stefanos Schinas vs (12) Filippo Romano

(4) Norbert Gombos vs (Alt) Szymon Kielan

(Alt) Anthony Genov vs (11) Oleksii Krutykh

(5) Ryan Peniston vs Preston Brown

(WC) Christos Glavas vs (7) Milos Karol

(6) Kasidit Samrej vs Alternate

(WC) Henri Haupt vs (8) Alexandr Binda