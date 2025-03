Federico Cinà si ritira dal Challenger di Hersonissos per infortunio

Il giovane tennista italiano Federico Cinà è stato costretto al forfait dal torneo Challenger di Hersonissos, in Grecia, a causa di un infortunio. La notizia è stata confermata dagli organizzatori del torneo, che hanno indicato la motivazione del ritiro semplicemente come “injury” (infortunio).

Cinà, considerato una delle promesse del tennis italiano, stava cercando di accumulare esperienza e punti nel circuito Challenger per migliorare la propria classifica ATP. Il torneo greco, dove aveva ricevuto una wild card, rappresentava un’opportunità importante nel suo percorso di crescita professionale dopo la vittoria di ieri nel torneo ITF di Sharm El Sheikh.

Al momento non sono stati diffusi dettagli specifici sulla natura dell’infortunio o sulla sua gravità. Resta quindi da capire se si tratti di un problema fisico temporaneo.





Marco Rossi