La straordinaria maturità di Jannik Sinner impressiona il coach Darren Cahill (Video)

In un intervista rilasciata durante un recente podcast, Darren Cahill ha svelato un episodio che testimonia la notevole maturità emotiva di Jannik Sinner, attuale numero 1 del ranking mondiale.

Il rinomato coach australiano ha raccontato il momento cruciale in cui il team ha dovuto affrontare la notizia della sanzione inflitta al giovane campione italiano. Mentre tutti erano preoccupati per l’inevitabile clamore mediatico e l’ondata di critiche che avrebbero investito il tennista, è stata proprio la reazione di Sinner a lasciare tutti senza parole.

“Non ti preoccupare per le critiche di gente da cui non accetteresti nessun consiglio,” ha affermato con calma il 23enne altoatesino, dimostrando una saggezza che va ben oltre la sua giovane età.

Cahill, visibilmente colpito, ha confessato: “Dio mio, ha 23 anni… Sentire questo da lui è stato esattamente ciò di cui avevamo bisogno tutti per andare avanti.” Le parole del coach australiano rivelano non solo ammirazione, ma anche un profondo rispetto per la maturità con cui Sinner affronta le avversità.

Darren Chaill talked on the podcast @tennisinsidercl about how Jannik reassured his team about the rumors surrounding his case:

"But he (Jannik) said to me the other day: Don't concern yourself with the criticism of people you wouldn't take advice from"

"Oh my God, are you 23… pic.twitter.com/s2hJMyKEIC

— DDN10 ⚽ (@ddn10_) March 3, 2025