Masters 1000 Indian Wells: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di 4 azzurri

Masters 1000 Indian Wells – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Mattia Bellucci vs (PR) Yosuke Watanuki

(WC) Rudy Quan vs (21) Federico Agustin Gomez

(2) Daniel Altmaier vs Cristian Garin

(WC) Trevor Svajda vs (16) Kamil Majchrzak

(3) Botic van de Zandschulp vs Lukas Klein

Matteo Gigante vs (22) Mitchell Krueger

(4) Gabriel Diallo vs Hady Habib

Ethan Quinn vs (20) Tristan Schoolkate

(5) Damir Dzumhur vs Brandon Holt

Radu Albot vs (17) Taro Daniel

(6) Hugo Gaston vs James Trotter

(WC) Eliot Spizzirri vs (24) Lloyd Harris

(7) Fabio Fognini vs (WC) Colton Smith

Coleman Wong vs (13) Pavel Kotov

(8) James Duckworth vs Terence Atmane

Li Tu vs (19) Adrian Mannarino

(9) Adam Walton vs Constant Lestienne

(PR) Michael Mmoh vs (14) Billy Harris

(10) Chun-Hsin Tseng vs (PR) Giulio Zeppieri

(WC) Theo Papamalamis vs (23) Mikhail Kukushkin

(11) Arthur Cazaux vs Alexis Galarneau

Zachary Svajda vs (15) Pablo Carreno Busta

(12) Christopher Eubanks vs Nikoloz Basilashvili

Yasutaka Uchiyama vs (18) Jozef Kovalik

Stadium 4 – ore 19:00

Botic van de Zandschulp vs Lukas Klein

Ethan Quinn vs Tristan Schoolkate

Kimberly Birrell vs Kristina Penickova (Non prima 21:00)

Greet Minnen vs Valerie Glozman

Jil Teichmann vs Daria Saville (Non prima 01:00)

Stadium 5 – ore 19:00

Rudy Quan vs Federico Agustin Gomez

Gabriel Diallo vs Hady Habib

Taylor Townsend vs Yanina Wickmayer (Non prima 21:00)

Julieta Pareja vs Ajla Tomljanovic

Adam Walton vs Constant Lestienne

Stadium 6 – ore 19:00

Daniel Altmaier vs Cristian Garin

Christopher Eubanks vs Nikoloz Basilashvili

Anastasia Zakharova vs Maya Joint

Michael Mmoh vs Billy Harris (Non prima 01:00)

Stadium 7 – ore 19:00

Yasutaka Uchiyama vs Jozef Kovalik

Coleman Wong vs Pavel Kotov

Petra Martic vs Maria Lourdes Carle (Non prima 21:00)

Zeynep Sonmez vs Sijia Wei

Radu Albot vs Taro Daniel

Stadium 8 – ore 19:00

Matteo Gigante vs Mitchell Krueger

Theo Papamalamis vs Mikhail Kukushkin

Li Tu vs Adrian Mannarino

James Duckworth vs Terence Atmane

Stadium 9 – ore 19:00

Chun-Hsin Tseng vs Giulio Zeppieri

Trevor Svajda vs Kamil Majchrzak

Arthur Cazaux vs Alexis Galarneau

Hugo Gaston vs James Trotter