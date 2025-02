Jannik Sinner escluso dai Laureus Awards come Sportivo dell’anno

La candidatura di Jannik Sinner come Sportivo dell’anno ai prestigiosi Laureus Awards è stata ufficialmente ritirata. La decisione è stata comunicata dalla giuria del premio attraverso una nota ufficiale.

“A seguito delle discussioni della Laureus Academy, è stato deciso che la candidatura di Jannik Sinner per il premio di Sportivo di quest’anno verrà ritirata. Abbiamo seguito il caso, le decisioni degli organismi globali competenti e, pur prendendo atto delle circostanze attenuanti coinvolte, riteniamo che il divieto di tre mesi renda la candidatura non idonea. Jannik e il suo team sono stati informati”, si legge nel comunicato.

La decisione arriva in seguito alla squalifica di tre mesi inflitta al tennista italiano dopo l’accordo raggiunto con la WADA per il caso di positività al Clostebol. Nonostante nel corso dell’indagine siano state riconosciute le circostanze attenuanti – la contaminazione accidentale attraverso un membro del suo staff – la commissione dei Laureus Awards ha ritenuto che la sanzione disciplinare rendesse incompatibile la candidatura di Sinner al prestigioso riconoscimento.

Si tratta di un’ulteriore conseguenza della vicenda che, pur non avendo comportato lunghe sospensioni dall’attività agonistica per il numero uno del tennis mondiale, continua ad avere ripercussioni sulla sua stagione e sulla sua immagine a livello internazionale.





Francesco Paolo Villarico