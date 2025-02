Alcaraz e la longevità nel tennis: “Vorrei giocare a 38 anni come Djokovic e Cilic”

Carlos Alcaraz guarda al futuro, ma con cautela. Durante il torneo di Doha, il campione spagnolo ha parlato della possibilità di giocare ad alti livelli anche in età avanzata, come stanno facendo Novak Djokovic e Marin Cilic, entrambi ancora competitivi a 37-38 anni.

“Spero di poter resistere come loro, di poter continuare a giocare a un buon livello a 37, 38 anni”, ha dichiarato Alcaraz ai microfoni di BB Tennis. “Ma in questo momento penso ai prossimi cinque anni e, passo dopo passo, cerco di prendermi cura di me stesso fisicamente e tennisticamente per poter resistere come loro.”

Una riflessione che mostra la maturità del giovane murciano, consapevole che la longevità nel tennis moderno è diventata un obiettivo ambito da molti giocatori. La capacità di mantenere un alto livello fisico, mentale e tecnico per un lungo periodo è oggi più che mai un fattore determinante per costruire una carriera di successo.

Djokovic e Cilic rappresentano due esempi virtuosi di veterani che continuano a competere ai massimi livelli nonostante l’età avanzata (meno Cilic he ha avuto diversi infortuni), ma Alcaraz preferisce concentrarsi sul presente e sul futuro a medio termine, senza fare programmi troppo a lungo raggio.





