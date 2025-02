Scene surreali al Challenger di Congo-Brazzaville: spari, gas lacrimogeno e partite interrotte. Poi il gioco viene ripreso (Video)

Quanto accaduto nelle ultime ore al Challenger del Congo-Brazzaville ha davvero dell’incredibile. I match in programma su campi in terra battuta sono stati segnati prima da inquietanti rumori di spari, poi dall’improvviso arrivo di gas lacrimogeno che ha letteralmente invaso l’area di gioco.

Prima i colpi di arma da fuoco

La giornata ha preso una piega insolita già in mattinata, quando i giocatori in campo hanno udito quelli che sembravano rumori di spari provenienti dalle immediate vicinanze. Nonostante la tensione, non si sono registrate interruzioni immediate: i tennisti hanno provato a proseguire la partita, probabilmente nella speranza che il tutto si limitasse a un evento isolato.

Poi il caos: gas lacrimogeno e persone in fuga

Dopo qualche ora, tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata. Testimoni presenti hanno riferito che nuovi colpi, simili a quelli uditi poco prima, sono stati seguiti da scene di panico, con diverse persone che si sono messe a correre. Alcune immagini hanno mostrato un fitto fumo — presumibilmente gas lacrimogeno — raggiungere il campo e costringere giocatori e addetti ai lavori a interrompere l’azione.

Brazzaville R1: (tw // tear gas)) play delay on I. Denisov-G. Den Ouden, annotated pic.twitter.com/Mn5rfnvVDM — eretzsportmed3 🎥 (@eretzsportmed3) February 18, 2025

Conseguenze sul torneo

Il Challenger del Congo-Brazzaville, pur non essendo tra i principali eventi del calendario tennistico, rappresenta comunque un’occasione importante per i giocatori in cerca di punti ATP. Resta da capire se e come l’organizzazione riuscirà a portare avanti il torneo in condizioni di piena sicurezza. Al momento, le partite sono riprese ma la situazione non è ovviamente tranquilla.

In ogni caso, quanto accaduto al Challenger del Congo-Brazzaville rimarrà impresso come una delle situazioni più insolite e potenzialmente pericolose vissute in un torneo di tennis, a conferma di come la sicurezza dei giocatori, e dello sport in generale, debba rimanere una priorità irrinunciabile.





Francesco Paolo Villarico