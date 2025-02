Challenger 100 Pune: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Un azzurro nel Md e uno nelle quali

Challenger 100 Pune – Tabellone Principale – hard

(1) Billy Harris vs (WC) Manas Dhamne

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Sascha Gueymard Wayenburg

(WC) Aryan Shah vs (6) Brandon Holt

(4) Elmer Moller vs Valentin Vacherot

(Alt) Jay Clarke vs Qualifier

Qualifier vs Marek Gengel

(WC) Karan Singh vs (8) Alexis Galarneau

(5) Ugo Blanchet vs Enzo Couacaud

Rio Noguchi vs (Alt) Kyrian Jacquet

Nicolas Mejia vs Bernard Tomic

Khumoyun Sultanov vs (3) Tristan Schoolkate

(7) Shintaro Mochizuki vs Jurij Rodionov

August Holmgren vs Dalibor Svrcina

(Alt) Enrico Dalla Valle vs James McCabe

Qualifier vs (2) Vit Kopriva

(1) Elias Ymer vs Ramkumar Ramanathan

(Alt) Hynek Barton vs (7) Kimmer Coppejans

(2) Oleksandr Ovcharenko vs Petr Bar Biryukov

(WC) Nitin Kumar Sinha vs (11) Kris Van Wyk

(3) Michael Geerts vs (Alt) Yurii Dzhavakian

Andre Ilagan vs (8) Justin Engel

(4) Blake Ellis vs (WC) Sidharth Rawat

(Alt) Kasidit Samrej vs (9) Masamichi Imamura

(5) Jacopo Berrettini vs Hiroki Moriya

(WC) Arnav Vijay Paparkar vs (12) Matthew Dellavedova

(6) Ilia Simakin vs Mukund Sasikumar

(WC) Siddhant Banthia vs (10) Jiri Vesely

