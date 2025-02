Alcaraz e la battuta su Sinner: ‘A Rotterdam non mi è mancato, ma il torneo lo avrebbe voluto'”

Carlos Alcaraz ha celebrato il suo primo titolo indoor in carriera dopo il successo a Rotterdam su Alex de Minaur (6-4 3-6 6-2), esprimendo tutta la sua soddisfazione per aver dimostrato di poter eccellere anche in queste condizioni.

“Questo titolo è speciale perché è il primo indoor e ho dimostrato di poter giocare bene su queste superfici”, ha dichiarato il murciano, che ha conquistato il suo 17° titolo ATP a soli 21 anni. “Sono rimasto concentrato per tutto il match e, nonostante abbia perso il secondo set, sono stato forte nel terzo. Ho sentito un po’ di pressione, ma l’ho gestita molto bene.”

Lo spagnolo ha anche affrontato il tema delle sue prestazioni indoor: “Sono felice perché sapevo di avere il livello per giocare bene in queste condizioni. Ci sono giocatori che hanno un gioco più adatto all’indoor, ma sono riuscito a battere anche loro e questo mi dà molta fiducia. Il mio miglior livello arriverà anche su questa superficie.”

Alcaraz ha poi parlato dei suoi momenti di calo durante i match: “A volte ho dubbi su cosa devo fare e le sensazioni cambiano durante la partita. Per esempio oggi mi sentivo bene nel secondo set nonostante l’abbia perso, mentre nel primo ero un po’ a disagio. Questa settimana mi sono voluto concentrare sull’essere forte mentalmente anche quando avevo dei cali.”

Sull’assenza di Sinner, campione in carica che ha rinunciato al torneo dopo il trionfo agli Australian Open, Alcaraz ha scherzato: “Non mi è mancato Jannik durante la settimana (ride), ma per il torneo sarebbe stato molto positivo averlo qui, anche se capisco le sue motivazioni.”

Un successo ancora più significativo considerando che Alcaraz non era al 100% a causa di un raffreddore, che lo ha costretto a utilizzare una striscia nasale per respirare meglio durante i match. Il campione spagnolo ha superato in sequenza van de Zandschulp, Vavassori, Martinez e Hurkacz prima della finale vittoriosa contro de Minaur.





Francesco Paolo Villarico