Alcaraz: ‘Voglio il mio primo titolo indoor'”. Shapovalov rinato a Dallas: ‘È il momento di raccogliere i frutti'” (Video)

Carlos Alcaraz si è qualificato per la finale dell’ATP Rotterdam 2025 dopo una vittoria intensa su Hubert Hurkacz per 6-4, 6-7, 6-3. Lo spagnolo affronterà Alex de Minaur in una finale che potrebbe regalargli il primo titolo indoor della carriera.

“È stata una questione di pazienza”, ha spiegato Alcaraz in conferenza stampa. “Hurkacz ha iniziato con un livello altissimo, soprattutto con la prima di servizio e nel gioco da fondo. Ho dovuto aspettare il mio momento, sapendo che avrebbe abbassato un po’ il ritmo. Sono contento di aver mantenuto l’intensità e l’energia anche dopo aver perso il secondo set, nonostante momenti complicati come quando ero sotto 1-4 e 0-40 nel primo set.”

La finale di Rotterdam rappresenta un’opportunità storica per il murciano: “È la mia prima volta qui ma mi sento come se fossi venuto da anni per l’affetto e il supporto che sto ricevendo. Sapere che nessuno spagnolo ha mai vinto qui mi motiva ulteriormente.” Alcaraz vede anche l’occasione di rispondere alle critiche: “È la mia prima finale indoor, è qualcosa di speciale perché si è parlato molto delle mie prestazioni su queste superfici. Domani è il momento giusto per dimostrare che posso giocare bene in queste condizioni.”

Il numero 3 del mondo ha anche rivelato di non essere ancora al 100% a causa di un raffreddore che lo accompagna dall’inizio del torneo, confessando un piccolo dettaglio superstizioso: “La striscia sul naso mi aiuta a respirare, ma la uso anche come portafortuna. Se ho iniziato la settimana con quella, la finisco con quella.”

De Minaur si presenta alla finale dopo aver eliminato la rivelazione del torneo Mattia Bellucci. L’australiano, forte della sua esperienza indoor e di un percorso netto questa settimana, promette di dare filo da torcere ad Alcaraz in quella che si preannuncia come una finale spettacolare.

Shapovalov sorprende a Dallas: “È il momento di raccogliere i frutti”

Denis Shapovalov ha smentito tutti i pronostici all’ATP 500 di Dallas 2025, raggiungendo la finale dopo aver eliminato i due grandi favoriti e top 10 americani Taylor Fritz e Tommy Paul. Il canadese, che aveva chiuso la scorsa stagione con il titolo a Belgrado, sfiderà Casper Ruud per quello che potrebbe essere il suo primo ATP 500 in carriera.

“Abbiamo fatto un’ottima preparazione invernale”, ha spiegato Shapovalov. “Mi sentivo di giocare ad un ottimo livello in allenamento ma, sfortunatamente, non siamo stati premiati durante lo swing australiano di gennaio. Ho anche avuto un’influenza intestinale che mi ha fatto perdere un po’ di slancio, e questo mi ha reso indeciso agli Australian Open, dove non ho potuto esprimere il mio miglior tennis. Quello che sta succedendo a Dallas riflette veramente il livello a cui posso giocare, mostra tutto il lavoro che abbiamo fatto nelle ultime settimane.”

Le chiavi del successo a Dallas sono state mentali: “Sapere come sarebbe stato il mio gioco e come mi sarei sentito fisicamente questa settimana mi ha tolto molta pressione e mi ha permesso di competere in modo più rilassato. Mi sono imposto una mentalità combattiva e sono felice di aver finalmente ritrovato il mio tennis.”

Il canadese non nasconde le sue ambizioni: “Darò assolutamente tutto. Non ho mai vinto un titolo ATP 500 in carriera, quindi vincere qui sarebbe un grande passo per me. La cosa più importante è mantenere quello che ho fatto bene durante la settimana: esprimere il mio gioco in campo, divertirmi e dare il massimo.”

Shapovalov ha anche rivelato alcuni cambiamenti nella sua vita personale: “La più grande novità è che abbiamo appena adottato un cucciolo. In questi giorni ho qui con me Mirjam [Bjorklund] e il cane, stanno in hotel vicino al torneo. Sono loro che mi aiutano a staccare e godermi davvero tutto quello che abbiamo qui. Le strutture sono incredibili, ma alla fine non è mai un singolo fattore che fa andare bene le cose, è una combinazione di vari elementi.”





Francesco Paolo Villarico