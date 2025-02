Il segreto di Alcaraz: “Vi spiego perché ho cambiato il peso della racchetta”

Carlos Alcaraz approda in semifinale all’ATP 500 di Rotterdam 2025 con una convincente vittoria su Pedro Martinez. In conferenza stampa, il murciano ha rivelato interessanti dettagli sulla modifica apportata alla sua racchetta durante la pre-stagione e ha commentato il momento d’oro del tennis italiano.

“Ho aggiunto cinque grammi alla racchetta”, ha spiegato Alcaraz. “Ho iniziato a usarla così in Australia e sento più potenza, la palla esce in modo diverso. Riesco a generare più forza mantenendo lo stesso controllo. Ovviamente dipende anche dall’avversario che affronti, ma sento che posso imprimere più potenza con maggiore facilità.”

Sulla sua prestazione contro Martinez, lo spagnolo si è detto molto soddisfatto: “Sono felice del livello mostrato oggi. Ogni volta che scendo in campo cerco di mantenere la stessa intensità per tutto il match, evitando alti e bassi. Oggi ci sono riuscito alla perfezione. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, sono pronto per il weekend.”

Alcaraz ha anche commentato l’esplosione del tennis italiano, dopo l’ottima prestazione di Bellucci nel torneo: “Non sono per nulla sorpreso. Se lo meritano. Stanno facendo un gran lavoro in tutto il paese: hanno rappresentanti nel doppio, nel singolare, nella WTA… È naturale che abbiano così tanti giocatori nella top-100.”

Sul torneo di Rotterdam, il murciano ha espresso il suo apprezzamento: “Il pubblico è fantastico. Ho sentito il loro supporto sia in allenamento che durante le partite. Non ho potuto visitare molto la città, ma sto godendo enormemente del sostegno che ricevo. Mi piacerebbe aggiungere il mio nome all’albo d’oro di questo torneo. È per questo che sono qui.”





Marco Rossi