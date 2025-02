Challenger Rosario: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Passaro nel md e nelle qualificazioni presenze di Cecchinato e Pellegrino

Challenger Rosario – Tabellone Principale – terra

(WC) (1) Sebastian Baez vs Qualifier

(SE) Facundo Mena vs Gustavo Heide

Dmitry Popko vs (Alt) Andrea Collarini

Daniel Elahi Galan vs (5) Francesco Passaro

(3) Francisco Comesana vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Hugo Dellien vs Chun-Hsin Tseng

(WC) Renzo Olivo vs (8) Sumit Nagal

(6) Camilo Ugo Carabelli vs (WC) Diego Schwartzman

Thiago Agustin Tirante vs Gabriel Debru

Juan Pablo Ficovich vs Roman Andres Burruchaga

Marco Trungelliti vs (4) Damir Dzumhur

(7) Federico Coria vs Qualifier

Juan Carlos Prado Angelo vs Juan Manuel Cerundolo

Murkel Dellien vs Qualifier

Felipe Meligeni Alves vs (2) Alexandre Muller

Challenger Rosario – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Adolfo Daniel Vallejo vs Luciano Emanuel Ambrogi

Hernan Casanova vs (8) Joel Schwaerzler

(2) Emilio Nava vs (WC) Mateo Del Pino

(WC) Alex Barrena vs (11) Nikolas Sanchez Izquierdo

(3) Andrea Pellegrino vs (Alt) Valerio Aboian

Joao Lucas Reis Da Silva vs (10) Lautaro Midon

(4) Juan Bautista Torres vs (WC) Nicolas Kicker

Marco Cecchinato vs (9) Pedro Sakamoto

(5) Mateus Alves vs (WC) Mariano Kestelboim

(Alt) Tomas Farjat vs (7) Santiago Rodriguez Taverna

(6) Genaro Alberto Olivieri vs Gonzalo Villanueva

Guido Ivan Justo vs (12) Alejo Lorenzo Lingua Lavallen

CANCHA 1 – ore 19:00

Marco Cecchinato vs Pedro Sakamoto

Tomas Farjat vs Santiago Rodriguez Taverna

Guido Ivan Justo vs Alejo Lorenzo Lingua Lavallen

Joao Lucas Reis Da Silva vs Lautaro Midon

CANCHA 2 – ore 19:00

Hernan Casanova vs Joel Schwaerzler

Mateus Alves vs Mariano Kestelboim

Emilio Nava vs Mateo Del Pino

Alex Barrena vs Nikolas Sanchez Izquierdo