Challenger Brisbane 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Challenger Brisbane 2 – Tabellone Principale – hard

(1) Adam Walton vs Govind Nanda

Hiroki Moriya vs Qualifier

Qualifier vs Andre Ilagan

Masamichi Imamura vs (7) Bernard Tomic

(4) Li Tu vs Qualifier

(WC) Pavle Marinkov vs Matthew Dellavedova

Marek Gengel vs Charles Broom

Blake Ellis vs (6) Omar Jasika

(5) Yuta Shimizu vs Qualifier

Naoki Nakagawa vs Qualifier

Dane Sweeny vs Christian Langmo

Maxime Janvier vs (3) Alex Bolt

(8) James McCabe vs (WC) Jacob Bradshaw

Qualifier vs Yi Zhou

Moerani Bouzige vs Yu Hsiou Hsu

(WC) Jason Kubler vs (2) Tristan Schoolkate

(1) Shintaro Imaivs (WC) Joshua CharltonCorban Crowthervs (11) Kosuke Ogura

(2) Jake Delaney vs (Alt) Jesse Delaney

James Watt vs (8) Jacob Brumm

(3) Illya Marchenko vs (WC) Cruz Hewitt

Matt Hulme vs (9) Tsung-Hao Huang

(4) Arthur Weber vs (PR) Shinji Hazawa

(Alt) Hayden Jones vs (7) Yuki Mochizuki

(5) Hikaru Shiraishi vs (WC) Duje Markovina

Joshua Sheehy vs (Alt) (10) Hayato Matsuoka

(6) Keisuke Saitoh vs (WC) Ty Host

(PR) Thomas Braithwaite vs (12) Colin Sinclair

Hikaru Shiraishivs Duje MarkovinaKeisuke Saitohvs Ty HostShintaro Imaivs Joshua CharltonHayden Jonesvs Yuki Mochizuki

SHOW COURT 2 – ore 01:00

Jake Delaney vs Jesse Delaney

Thomas Braithwaite vs Colin Sinclair

Illya Marchenko vs Cruz Hewitt

Matt Hulme vs Tsung-Hao Huang (Non prima 07:30)

COURT 6 – ore 01:00

James Watt vs Jacob Brumm

Joshua Sheehy vs Hayato Matsuoka

Corban Crowther vs Kosuke Ogura

Arthur Weber vs Shinji Hazawa