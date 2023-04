Carlos Alcaraz dopo la sconfitta contro Jannik Sinner: “Faccio i complimenti a lui e gli auguro il meglio”

È finita l’avventura del tennista iberico. Carlos Alcaraz è stato sconfitto in semifinale al Miami Open da un grande Jannik Sinner in una partita che si è conclusa con il punteggio di 6-7 (4) 6-4 6-2. Il tennista di Murcia è stato superato da un Sinner che gli ha dato filo da torcere, combattendo con molta intensità fin dall’inizio. Alcaraz dovrà quindi preparare le valigie e dire addio a un torneo in cui non potrà difendere il titolo conquistato l’anno scorso, oltre a perdere il posto di numero 1 che torna nelle mani di Novak Djokovic.

Sulla sua uscita al bagno dopo il secondo set

“Non sono andato in bagno per fermare la partita. Ero semplicemente molto sudato, toccavo qualsiasi parte dei vestiti e mi sudavano le mani. Sono andato solo a cambiarmi. In una partita così impegnativa, se vai in bagno per 4 minuti, poi fai fatica a ripartire. Alla fine, è quello che mi è costato un po’. Poi ci sono stati anche molti fattori che forse non ho gestito molto bene. Ma dopo una partita così impegnativa, alla fine arrivano i fastidi, iniziano i crampi. Ma tutto ciò che posso dire è che Jannik è stato migliore di me e questa è la realtà, non ho perso a causa dei fastidi all’inizio del terzo set. Faccio i complimenti a lui e gli auguro il meglio”.

È stato influenzato dalle 24 ore in meno di riposo?

“La verità è che non ha influito molto il fatto che lui abbia avuto un giorno in più di riposo rispetto a me. Non ho finito molto tardi. Sono andato a riposare all’orario previsto e ho semplicemente fatto tutto ciò che dovevo fare.”

Riguardo al tour sulla terra battuta e al riconquistare la prima posizione mondiale

“Vedremo, sono stati due mesi molto impegnativi. Ora arriva la stagione della terra battuta che sarà altrettanto impegnativa. E riguardo a perdere il numero 1, ora bisogna solo cercare di riconquistarlo e dare il meglio di me affinché ciò accada e spero che avvenga presto.”

Cosa ha fatto meglio Sinner e cosa gli è mancato rispetto alla partita di Indian Wells?

“Non saprei dire perché ho avuto le mie opportunità nel secondo set. Credo che l’unica cosa che mi è mancata sia stata sfruttare quelle opportunità: i break point che ho avuto nel 4-3 del secondo set e i break point che ho avuto nel terzo per recuperare il break. Alla fine non li ho ottenuti e questo pesa contro giocatori come Jannik, che se non ne approfitti sei praticamente perso. Penso che questa sia stata la grande differenza rispetto alla partita di Indian Wells. Per il resto, credo sia stato un match molto equilibrato.

E come mantenere la concentrazione?

“Cercare di essere presente tutto il tempo. E quando ti distrai un po’, cercare di recuperarla il prima possibile, pensieri positivi.”