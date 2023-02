WTA 250 Merida: Impressiona Camila Giorgi. L’azzurra rifila un 60 60 a Sloane Stephens. Out ai quarti Elisabetta Cocciaretto (Video)

L’italiana Camila Giorgi ha fatto parlare di sé nel torneo “Merida Open Akron” (WTA 250 – montepremi 259.303 dollari) in corso sul cemento della capitale dello stato federale dello Yucatàn, in Messico. La Giorgi ha affrontato la statunitense Sloane Stephens nei quarti di finale, conquistando una vittoria netta e senza appello: un doppio 6-0 in appena 47 minuti di partita.

Questo è il primo “doppio bagel” che la Giorgi ha messo a segno in un match del circuito maggiore, mentre per la Stephens è stata la prima volta di subire un punteggio così duro in un torneo di qualsiasi livello. La Giorgi ha dimostrato un servizio ingiocabile, vincendo 24 punti su 29, ma va detto che la Stephens ha avuto una giornata pessima, lenta e macchinosa negli spostamenti. La statunitense ha avuto solo tre opportunità di vincere un game, due nel primo turno di battuto del primo set ed una nel primo turno di battuta nel secondo parziale.

In semifinale, la Giorgi dovrà vedersela con la ceca Katerina Siniakova, n.47 del ranking e quarta favorita del seeding. La Siniakova ha battuto la nostra Elisabetta Cocciaretto, n.54 WTA e settima favorita del seeding per 6-1, 5-7, 6-0 dopo quasi due ore di lotta.

WTA Mérida Camila Giorgi Camila Giorgi 0 6 6 0 Sloane Stephens [2] • Sloane Stephens [2] 0 0 0 0 Vincitore: Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sloane Stephens 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Sloane Stephens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-0 → 6-0 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Camila Giorgi 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Sloane Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 15-40 5-0 → 6-0 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Sloane Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Camila Giorgi 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Sloane Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Camila Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

La Giorgi ha affermato di essere molto contenta del tennis che sta esprimendo e ha ringraziato il pubblico per il sostegno ricevuto. La giocatrice italiana era stata in vantaggio per 3-2 nel bilancio dei confronti diretti con la Stephens, ma stavolta non c’è stata proprio partita: la Giorgi ha giocato libera da ogni pressione, mettendo a referto 12 vincenti contro appena 5 errori non forzati.

In conclusione, la Giorgi si è guadagnata l’ingresso nelle semifinali del “Merida Open Akron” con una prestazione dominante contro la Stephens. Ora si prepara ad affrontare la Siniakova in un match che si preannuncia impegnativo.