Wimbledon: dal 2023 gli incontri di doppio si giocheranno due set su tre

Secondo quanto riporta la BBC, dalla prossima edizione i match di doppio ai Championships di Wimbledon si disputeranno al meglio dei due set su tre. Lo storico Slam londinese era rimasto l’unico Major a disputare gli incontri di doppio sulla durata “classica” di tre set su cinque. L’All England Club, che organizza il torneo di Wimbledon, ha affermato che la decisione è stata presa dopo “un’ampia consultazione”, aggiungendo che la mossa fornirebbe “maggiore certezza” sulla programmazione delle partite e incoraggerebbe più coppie a partecipare al doppio maschile dello Slam su erba.

Sicuramente ha prevalso anche la volontà dei giocatori di allinearsi agli standard degli altri tre Slam. Proprio Nick Kyrgios (campione agli Australian Open 2022 insieme al connazionale Thanasi Kokkinakis) aveva criticato duramente il torneo londinese per i match di doppio al meglio dei cinque set. L’australiano infatti si ritirò prima dell’inizio del torneo di doppio per dare la priorità alla suo torneo di singolare, in cui ha raggiunto la finale. “Penso che sia la cosa più stupida di sempre”, disse in quel momento. “Non so perché è al meglio dei cinque set. Nessuno vuole giocare il doppio al meglio dei cinque set, nessuno vuole guardare il doppio al meglio dei cinque set”.

Quindi la vittoria targata 2022 della coppia australiana formata da Matthew Ebden e Max Purcell in un epico 7-6 (7-5) 6-7 (3-7) 4-6 6-4 7-6 (10-2), per una durata di quattro ore e 11 minuti, resterà la ultima finale di Wimbledon disputata sui cinque set.