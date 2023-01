Rune dopo la sconfitta a Melbourne “Spero di non vivere mai più una situazione simile”.

Holger Rune ha avuto un’occasione d’oro per qualificarsi ai quarti di finale degli Australian Open, ma ha finito per perdere contro Andrey Rublev.

Il giovane danese ha condotto il quinto e decisivo set per 5-2, ha avuto due match point sul 6-5, ha condotto il tie-break per 5-0, ma ha comunque permesso al russo di recuperare.

È quindi un momento difficile da digerire. “È stato un super incontro. Avevo tutte le opzioni che potevo desiderare. Lui è stato più bravo di me nei momenti importanti, io sono stato forse un po’ passivo in quei punti, anche se avrei potuto sbagliare se avessi rischiato. Questa non è la fine del mondo, ma spero di non dover mai più affrontare una situazione simile quando giocherò un Grande Slam”, ha concluso Rune.