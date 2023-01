Nick Kyrgios operato. Rientro previsto ad Indian Wells. Ancora problemi fisici per Thiem

Nick Kyrgios, uno dei grandi assenti degli Australian Open, è stato operato al ginocchio destro, l’infortunio che lo ha costretto a saltare il torneo più importante del suo Paese. Il 27enne tennista di Canberra ha assicurato che cercherà di tornare il prima possibile – in linea di massima a Indian Wells – e ha lasciato un gesto suggestivo sul suo stato d’animo. Nessun filtro, come sempre.

Dominic Thiem, ex top 3 mondiale e campione degli US Open 2020, continua a vivere un periodo di difficoltà e molti infortuni. Questa domenica, il 29enne austriaco ha confermato di essersi nuovamente infortunato durante gli Australian Open – è stato eliminato al primo turno contro Andrey Rublev in un match in cui, in effetti, è apparso limitato – ma ha assicurato che non si tratta di nulla di grave.

“Ho un piccolo strappo muscolare, ma spero di recuperare in tempo per la Coppa Davis. Lavoreremo per questo”, ha confessato Thiem, alludendo alla qualificazione alle Finals di Coppa Davis 2023 contro una Croazia priva dell’infortunato Marin Cilic.