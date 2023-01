Kyrgios ribadisce il suo desiderio: “Se vinco un Grande Slam, mi ritiro al 100%” (Video)

Nick Kyrgios ha già ammesso di sentirsi uno dei favoriti per la vittoria degli Australian Open e se ciò dovesse accadere la fine della sua carriera potrebbe arrivare già a Melbourne.

Nick lo aveva già detto qualche settimana fa e ora ha nuovamente espresso questo desiderio. “Mi ritirerei al 100%, è un allenamento e un lavoro molto impegnativo. Voglio solo poter mangiare quello che voglio, bere quello che voglio e rilassarmi. È uno stile di vita difficile. La dedizione che questi ragazzi dimostrano giorno dopo giorno, Io ho fatto un po’ di tutto questo l’anno scorso e ho avuto un’ottima annata per dimostrare che sono ancora uno dei migliori. Cercherò di farlo quest’anno e spero di riuscirci, ma sarà difficile”, ha ammesso in un’intervista a Eurosport.

L’intervista si è svolta a fianco di Novak Djokovic, subito dopo il loro incontro di esibizione, e l’australiano ha nuovamente lasciato parole di ammirazione. “Non mi aspettavo questo rapporto con Novak. Credo che sia molto importante averlo vicino. Uno dei migliori ci ha già lasciato l’anno scorso, Roger, e credo che sapessimo quanto questi ragazzi siano speciali per il nostro sport. Quindi ogni volta che Novak sarà presente a uno di questi eventi, vorrò batterlo, anche in un Grand Slam. Ma è molto importante averlo con noi perché è uno degli uomini più importanti del nostro sport”.

E Kyrgios sta già bene fisicamente? “Non voglio dare alcuna idea di come stia fisicamente. Novak ha giocato più di me, quindi so che gestirà il suo corpo in modo diverso, ma ci divertiremo e speriamo che il risultato sia positivo. Ho bisogno di vendicarmi di Wimbledon, non ho dormito da allora”, ha scherzato in chiusura.

