Fonseca, vittoria al gelo: “Durante le pause avevo la mano congelata”
Joao Fonseca continua a crescere e lo fa anche in condizioni tutt’altro che semplici. Il giovane brasiliano ha superato con autorità il suo esordio all’ATP 500 di Monaco di Baviera, battendo Alejandro Tabilo in due set e confermando ancora una volta il suo ottimo momento. Oltre al successo, però, a fare notizia sono state anche le difficoltà incontrate dal classe 2006 nel dover gestire un cambio di scenario piuttosto brusco rispetto alla settimana precedente.
Dopo il clima decisamente più mite trovato a Monte-Carlo, infatti, Fonseca ha dovuto fare i conti con il freddo pungente della tappa tedesca, un fattore che ha inciso in maniera evidente sulle sensazioni in campo. Lo stesso brasiliano lo ha raccontato al termine della partita, spiegando quanto sia stato complicato entrare nel match dal punto di vista fisico.
“Faceva un po’ freddo, quindi avevo bisogno di un buon riscaldamento per restare pronto durante la partita. Anche durante le pause avevo la mano congelata, ma sono contento della lotta di oggi”, ha dichiarato Fonseca, sottolineando come la vittoria abbia avuto un peso ancora maggiore proprio alla luce delle condizioni.
Il brasiliano ha poi allargato il discorso alla capacità di adattamento, qualità ormai indispensabile nel tennis di alto livello. “Bisogna adattarsi, hai uno o due giorni per farlo, e sì, questo è il tennis. Chi si adatta meglio ottiene i risultati migliori”, ha aggiunto.
Parole che raccontano bene la mentalità di un giocatore sempre più maturo, capace di leggere il contesto e trovare soluzioni anche quando il comfort viene meno. Fonseca, ancora una volta, ha dimostrato di avere non solo colpi e personalità, ma anche quella flessibilità mentale necessaria per restare competitivo su qualsiasi superficie e in qualsiasi condizione. Monaco gli ha presentato un test diverso da Monte-Carlo, e lui lo ha superato con freddezza. In tutti i sensi.
Marco Rossi
TAG: Curiosità, Joao Fonseca
6 commenti
Mica possono andare tutti a Barcellona… diventerebbe un torneo da 96 partecipanti, senza averne il riscontro commerciale (che viene imposto dall’alto dell’ATP, un po’ come gli imperatori ed i papi imponevano il cavalierato).
È che volendo mantenere un’attenzione mediatica su questo storico torneo su terra rossa credo sia necessario mantenerlo al traino del Roland Garros, mettendolo tra i tornei preparatori a quello parigino.
La sola altra finestra di terra rossa rimasta sul calendario sta tra la parentesi erbosa ed il ritorno sulle superfici dure transatlantiche: a parte chi lo farebbe per onor di Patria (Zverev, Hanfmann…) e chi sa esprimersi al meglio solo su terra, nessuno disputerebbe il torneo nel mese di luglio: verrebbe disertato come già lo sono quelli di Båstad, Gstaad, Umag…
Il fatto è che in questo periodo primaverile altre finestre libere per ricollocare il torneo non ce ne sono; l’ultima se la accaparrò il rivale torneo connazionale di Amburgo (non a caso spostatosi da luglio dove l’avevano esiliato) pur accettando, perciò, di occupare la settimana prima del Roland Garros, quando i primissimi della compagnia sono già ad allenarsi sui campi parigini.
Ma uno come Fonseca, che disputa questo torneo e, se avesse bisogno di affinare ulteriormente la forma su terra battuta, potrebbe disputare anche Amburgo, se si giocassero questi due tornei a luglio non vi andrebbe perché sarebbe già oltreatlantico. E Fonseca è, ad esempio, già un nome di buon richiamo, di cui questi tornei intermedi hanno bisogno per attrarre interesse.
La mia idea resta sempre la stessa: posto che Amburgo è un torneo superiore per prestigio e tradizione a Monaco di Baviera, Amburgo dovrebbe riprendersi il posto che gli spetta nel calendario dei tornei da 1.000 punti sfrattando Madrid (anche se a fine aprile ad Amburgo si rischia ancora la neve…) ed a quel punto Monaco potrebbe occupare la settimana precedente al Roland Garros, con un clima decisamente più mite.
Altrimenti Amburgo al posto di Roma e Roma al posto di Madrid.
Questa sarebbe forse la soluzione meteorologicamente più sensata; che non si verificherà: andrebbe inevitabilmente a schiantarsi contro il peso monetario del torneo madrileno che, col suo ricollocamento di circa un ventennio fa, è la vera causa di tutti questi casini (incluso il ridimensionamento del torneo di Barcellona che ha una tradizione molto più prestigiosa).
Sarà interessante, credo che Joao vincerà il torneo. Deve sciogliere il nodo zverev-spirito santo, batterlo e iniziare a scalare il monte Trinitàrio.
Ma io mi chiedo: quando viene fatta la PROGRAMMAZIONE dei tornei…
…possibile che Manager+Coach non tengano presente il clima e soprattutto lo “sbalzo” tra MC e Monaco?
Oppure Fonseca (come Cobolli e Darderi) ci è andato per ragioni di “ingaggio” o sulla spinta degli sponsor o per cosa??
eh copriti, pensa allora a come può essere giocare a Shanghai
io non capisco perche continuano a giocare monaco a meta aprile in queste condizioni.non sarebbe meglio farlo in italia portogallo