Fonseca, vittoria al gelo: “Durante le pause avevo la mano congelata”

Joao Fonseca continua a crescere e lo fa anche in condizioni tutt’altro che semplici. Il giovane brasiliano ha superato con autorità il suo esordio all’ATP 500 di Monaco di Baviera, battendo Alejandro Tabilo in due set e confermando ancora una volta il suo ottimo momento. Oltre al successo, però, a fare notizia sono state anche le difficoltà incontrate dal classe 2006 nel dover gestire un cambio di scenario piuttosto brusco rispetto alla settimana precedente.

Dopo il clima decisamente più mite trovato a Monte-Carlo, infatti, Fonseca ha dovuto fare i conti con il freddo pungente della tappa tedesca, un fattore che ha inciso in maniera evidente sulle sensazioni in campo. Lo stesso brasiliano lo ha raccontato al termine della partita, spiegando quanto sia stato complicato entrare nel match dal punto di vista fisico.

“Faceva un po’ freddo, quindi avevo bisogno di un buon riscaldamento per restare pronto durante la partita. Anche durante le pause avevo la mano congelata, ma sono contento della lotta di oggi”, ha dichiarato Fonseca, sottolineando come la vittoria abbia avuto un peso ancora maggiore proprio alla luce delle condizioni.

Il brasiliano ha poi allargato il discorso alla capacità di adattamento, qualità ormai indispensabile nel tennis di alto livello. “Bisogna adattarsi, hai uno o due giorni per farlo, e sì, questo è il tennis. Chi si adatta meglio ottiene i risultati migliori”, ha aggiunto.

Parole che raccontano bene la mentalità di un giocatore sempre più maturo, capace di leggere il contesto e trovare soluzioni anche quando il comfort viene meno. Fonseca, ancora una volta, ha dimostrato di avere non solo colpi e personalità, ma anche quella flessibilità mentale necessaria per restare competitivo su qualsiasi superficie e in qualsiasi condizione. Monaco gli ha presentato un test diverso da Monte-Carlo, e lui lo ha superato con freddezza. In tutti i sensi.





Marco Rossi