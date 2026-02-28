Challenger 100 Thionville: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Giulio Zeppieri

Circuito Challenger Challenger, Copertina

Giulio Zeppieri nella foto
FRA Challenger 100 Thionville – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Hugo Gaston FRA vs Daniil Glinka EST
August Holmgren DEN vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Moise Kouame FRA
Justin Engel GER vs (5) Giulio Zeppieri ITA

(4) Sebastian Ofner AUT vs (Alt) George Loffhagen GBR
Qualifier vs Qualifier
Jurij Rodionov AUT vs Hugo Grenier FRA
(Alt) Dan Added FRA vs (7) Mark Lajal EST

(8) Ugo Blanchet FRA vs Qualifier
(Alt) Remy Bertola SUI vs Clement Chidekh FRA
Pierre-Hugues Herbert FRA vs (Alt) Gilles Arnaud Bailly BEL
(WC) Tom Paris FRA vs (3) Otto Virtanen FIN

(6) Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Alex Molcan SVK
Zsombor Piros HUN vs Qualifier
Roman Safiullin RUS vs Timofey Skatov KAZ
(WC) Mae Malige FRA vs (2) Jan Choinski GBR

FRA Challenger 100 Thionville – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Yosuke Watanuki JPN vs (Alt) Arthur Nagel FRA
(Alt) Hazem Naw SYR vs (12) Florian Broska GER

(2) Clement Tabur FRA vs Arthur Bouquier FRA
Matteo Martineau FRA vs (7) Keegan Smith USA

(3) Ivan Gakhov RUS vs Rudolf Molleker GER
Pavel Kotov RUS vs (11) Martin Krumich CZE

(Alt) (4) Murphy Cassone USA vs (WC) Maxence Bertimon FRA
(Alt) Laurent Lokoli FRA vs (10) Patrick Zahraj GER

(5) Charles Broom GBR vs (WC) Alex Knaff LUX
(Alt) Maxime Janvier FRA vs (8) Geoffrey Blancaneaux FRA

(6) Kei Nishikori JPN vs (WC) Daniel Jade FRA
(WC) Timeo Trufelli FRA vs (9) Jelle Sels NED

Court central – ore 10:00
Ivan Gakhov RUS vs Rudolf Molleker GER
Yosuke Watanuki JPN vs Arthur Nagel FRA
Kei Nishikori JPN vs Daniel Jade FRA
Charles Broom GBR vs Alex Knaff LUX
Clement Tabur FRA vs Arthur Bouquier FRA
Laurent Lokoli FRA vs Patrick Zahraj GER

Court 1 – ore 10:00
Pavel Kotov RUS vs Martin Krumich CZE
Hazem Naw SYR vs Florian Broska GER
Maxime Janvier FRA vs Geoffrey Blancaneaux FRA
Timeo Trufelli FRA vs Jelle Sels NED
Matteo Martineau FRA vs Keegan Smith USA
Murphy Cassone USA vs Maxence Bertimon FRA

miky85 28-02-2026 23:12

Gaston

Budkov

Grenier
Blanchet

Zeppieri
Q
Herbert
Choinski

