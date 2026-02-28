Challenger 100 Thionville: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Giulio Zeppieri
Challenger 100 Thionville – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Hugo Gaston vs Daniil Glinka
August Holmgren vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Moise Kouame
Justin Engel vs (5) Giulio Zeppieri
(4) Sebastian Ofner vs (Alt) George Loffhagen
Qualifier vs Qualifier
Jurij Rodionov vs Hugo Grenier
(Alt) Dan Added vs (7) Mark Lajal
(8) Ugo Blanchet vs Qualifier
(Alt) Remy Bertola vs Clement Chidekh
Pierre-Hugues Herbert vs (Alt) Gilles Arnaud Bailly
(WC) Tom Paris vs (3) Otto Virtanen
(6) Nicolai Budkov Kjaer vs Alex Molcan
Zsombor Piros vs Qualifier
Roman Safiullin vs Timofey Skatov
(WC) Mae Malige vs (2) Jan Choinski
Challenger 100 Thionville – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Yosuke Watanuki vs (Alt) Arthur Nagel
(Alt) Hazem Naw vs (12) Florian Broska
(2) Clement Tabur vs Arthur Bouquier
Matteo Martineau vs (7) Keegan Smith
(3) Ivan Gakhov vs Rudolf Molleker
Pavel Kotov vs (11) Martin Krumich
(Alt) (4) Murphy Cassone vs (WC) Maxence Bertimon
(Alt) Laurent Lokoli vs (10) Patrick Zahraj
(5) Charles Broom vs (WC) Alex Knaff
(Alt) Maxime Janvier vs (8) Geoffrey Blancaneaux
(6) Kei Nishikori vs (WC) Daniel Jade
(WC) Timeo Trufelli vs (9) Jelle Sels
Court central – ore 10:00
Ivan Gakhov vs Rudolf Molleker
Yosuke Watanuki vs Arthur Nagel
Kei Nishikori vs Daniel Jade
Charles Broom vs Alex Knaff
Clement Tabur vs Arthur Bouquier
Laurent Lokoli vs Patrick Zahraj
Court 1 – ore 10:00
Pavel Kotov vs Martin Krumich
Hazem Naw vs Florian Broska
Maxime Janvier vs Geoffrey Blancaneaux
Timeo Trufelli vs Jelle Sels
Matteo Martineau vs Keegan Smith
Murphy Cassone vs Maxence Bertimon
