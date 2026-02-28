Challenger 50 Hersonissos: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurri nel md e 4 nelle quali
Challenger 50 Hersonissos – Tabellone Principale – Hard
(1) Lorenzo Giustino vs Qualifier
Philip Henning vs Qualifier
Robin Bertrand vs Qualifier
Qualifier vs (8) Dimitar Kuzmanov
(3) Lukas Neumayer vs (JR) Jacopo Vasami
Alex Rybakov vs Jacopo Berrettini
Qualifier vs Harry Wendelken
Maximus Jones vs (6) Tom Gentzsch
(5) Toby Samuel vs (Alt) Raul Brancaccio
Daniel Rincon vs Viktor Durasovic
Abdullah Shelbayh vs (WC) Pavlos Tsitsipas
(WC) Melios Efstathiou vs (4) Alejandro Moro Canas
(7) Kimmer Coppejans vs (WC) Ioannis Xilas
Petr Brunclik vs Maxim Mrva
Michael Geerts vs Tiago Pereira
Qualifier vs (2) Stefanos Sakellaridis
Challenger 50 Hersonissos – Tabellone Qualificazione – Hard
(1) Stefan Dostanic vs (Alt) Petros Tsitsipas
James Story vs Alternate
(2) Adria Soriano Barrera vs Henry Bernet
Constantin Bittoun Kouzmine vs (8) Svyatoslav Gulin
(3) Gabriele Piraino vs (WC) Dimitris Azoidis
Oleksandr Ovcharenko vs (11) Pietro Fellin
(4) Javier Barranco Cosano vs (CO) Peter Makk
Petr Nesterov vs Lui Maxted
(5) Buvaysar Gadamauri vs (Alt) Mario Mansilla Diez
(WC) Michalis Sakellaridis vs (12) Jack Loge
(6) Luca Potenza vs (Alt) Jan Jermar
(WC) Stefanos Schinas vs (9) Lorenzo Carboni
TAG: Circuito Challenger
