Challenger 50 Hersonissos: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurri nel md e 4 nelle quali

28/02/2026 18:47 Nessun commento
Jacopo Vasami classe 2007
GRE Challenger 50 Hersonissos – Tabellone Principale – Hard
(1) Lorenzo Giustino ITA vs Qualifier
Philip Henning RSA vs Qualifier
Robin Bertrand FRA vs Qualifier
Qualifier vs (8) Dimitar Kuzmanov BUL

(3) Lukas Neumayer AUT vs (JR) Jacopo Vasami ITA
Alex Rybakov USA vs Jacopo Berrettini ITA
Qualifier vs Harry Wendelken GBR
Maximus Jones THA vs (6) Tom Gentzsch GER

(5) Toby Samuel GBR vs (Alt) Raul Brancaccio ITA
Daniel Rincon ESP vs Viktor Durasovic NOR
Abdullah Shelbayh JOR vs (WC) Pavlos Tsitsipas GRE
(WC) Melios Efstathiou CYP vs (4) Alejandro Moro Canas ESP

(7) Kimmer Coppejans BEL vs (WC) Ioannis Xilas GRE
Petr Brunclik CZE vs Maxim Mrva CZE
Michael Geerts BEL vs Tiago Pereira POR
Qualifier vs (2) Stefanos Sakellaridis GRE


GRE Challenger 50 Hersonissos – Tabellone Qualificazione – Hard
(1) Stefan Dostanic USA vs (Alt) Petros Tsitsipas GRE
James Story GBR vs Alternate it

(2) Adria Soriano Barrera COL vs Henry Bernet SUI
Constantin Bittoun Kouzmine FRA vs (8) Svyatoslav Gulin RUS

(3) Gabriele Piraino ITA vs (WC) Dimitris Azoidis GRE
Oleksandr Ovcharenko UKR vs (11) Pietro Fellin ITA

(4) Javier Barranco Cosano ESP vs (CO) Peter Makk HUN
Petr Nesterov BUL vs Lui Maxted GBR

(5) Buvaysar Gadamauri BEL vs (Alt) Mario Mansilla Diez ESP
(WC) Michalis Sakellaridis GRE vs (12) Jack Loge BEL

(6) Luca Potenza ITA vs (Alt) Jan Jermar CZE
(WC) Stefanos Schinas GRE vs (9) Lorenzo Carboni ITA


