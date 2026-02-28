Cobolli dopo l’accesso in finale ad Acapulco: “Stanco ma felice, sono orgoglioso del mio livello e mentalità. Tiafoe? Non l’ho mai battuto”

Le vittorie sofferte sono spesso quelle più belle, perché oltre al successo ti porti a casa la consapevolezza di aver lottato, di non aver mollato nella difficoltà traendo nuova linfa per le prossime sfide. E Flavio Cobolli ad Acapulco ha ancora un appuntamento, il più importante: la finale contro Frances Tiafoe, avversario che non ha mai battuto finora. Stanco ma felice, il romano ha parlato in Messico dopo la dura semifinale vinta contro Kecmanovic, a caldo in campo e poi nella press conference riflettendo sul suo match, sull’inizio di 2026 non facile ma già dalla scorsa settimana a Delray Beach ora ben indirizzato e della prossima sfida contro lo statunitense. Queste le parole più interessanti rilasciate da Flavio.

“È già il secondo anno che non inizio bene la stagione, già nel 2025 ero partito con otto sconfitte consecutive… e quest’anno con quattro. Adesso mi sento un tennista diverso, tutto nuovo, con molta fiducia e tanta energia per tornare a giocare il mio miglior tennis e la finale contro Tiafoe. Voglio vincere il torneo! Sono orgoglioso di me stesso”.

“È bellissimo giocare in uno stadio pieno con la gente che grida il tuo nome e ti sostiene. Oggi nel terzo set contro Kecmanovic ero in difficoltà, stanco, lui tirava missili da tutte le parti, ma ho cercato di prendere dal pubblico tutta l’energia possibile. Domani in finale dovrò pensare al mio tennis e ora a recuperare bene. Penso di poter giocare una buona partita”.

“Nel terzo set ero molto pressato da Kecmanovic, che tirava bordate da ogni posizione, però mi sentivo bene e anche quando mi sono ritrovato indietro nel punteggio ho reagito da grande professionista. Non era facile restare attaccato in quel momento, poteva scappare via e sarebbe stato un peccato per il livello di gioco che sto esprimendo. Oggi ho avuto anche un pizzico di fortuna ma sono stato coraggioso a tenere questo ritmo e la mentalità giusta per tutta la partita. Kecmanovic tira davvero forte, quando trova il miglior tempo sulla palla diventa davvero difficile, sa manovrare molto bene lo scambio e con la risposta può prendere il controllo. Ha una palla pesante, ci sono dei momenti dove è complesso contenerlo, per questo sono davvero felice di avercela fatta rimontando nel terzo set”.

Frances Tiafoe, l’avversario in finale: “Non l’ho mai battuto. È un tennista che ha grandi qualità, ha mano, una delle migliori del tour, e sa giocare tutti i colpi, lo considero un tennista completo. Poi qua sul cemento si trova nelle migliori condizioni, ma anche io sono arrivato in finale molto bene, con tanta voglia ed energia per dare il meglio e giocarmi le mie chance”.

Ricordano che Flavio è il primo italiano in finale ad Acapulco. “Si sta molto bene qua, è un torneo organizzato in modo che c’è del tempo per sfruttare anche il contesto, e l’hotel dove stiamo è magnifico (il torneo è organizzato all’interno di un resort paradisiaco direttamente sulla spiaggia Diamante, ndr). Essere qua con il mio team, la fidanzata, si riesce anche a riposarci un po’, staccare la testa dal tennis e sfruttare il tempo. È un orgoglio essere il primo italiano in finale, ma Sinner ancora non è passato di qua (sorride)“.

“Mi sento parte di un team italiano molto forte, ma sono solo uno dei giocatori” riflette Flavio sull’eccezionale momento del tennis azzurro, da tre anni campione in Davis Cup. “Abbiamo dietro altri ragazzi che giocano bene, abbiamo talento con giocatori come Nardi, Arnaldi, ed altri. Darderi sta giocando molto bene, non sono affatto l’unico che sta ottenendo risultati, e penso che continueremo ad avere soddisfazioni anche in futuro”.

