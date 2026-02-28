Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Dubai, Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo Luciano Darderi e Flavio Cobolli (LIVE)

28/02/2026 09:06 4 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

🇦🇪 ATP 500 Dubai – Finali – hard

Centre Court – ore 13:30
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO
Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedev RUS vs Tallon Griekspoor NED (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare




MEX ATP 500 Acapulco – Finali – hard

Estadio – ore 01:30
Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA vs Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER
Il match deve ancora iniziare

Flavio Cobolli ITA vs Frances Tiafoe USA (Non prima 04:00)

Il match deve ancora iniziare





CHL ATP 250 Santiago – Semifinali – terra

Court Jaime Fillol – ore 19:30
Ariel Behar URU / Matthew Romios AUS vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA
Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo ARG vs Yannick Hanfmann GER (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Baez ARG vs Luciano Darderi ITA

Il match deve ancora iniziare

4 commenti

Pier no guest 28-02-2026 12:19

@ Pier no guest (#4568324)

Temiamolo…

 4
patric25 28-02-2026 12:00

@ Giuliano da Viareggio (#4568327)

beh ma hai visto la foto dell’articolo? ora che Cobolli ha il tautaggio di hulk non lo ferma più nessuno oh…

 3
Giuliano da Viareggio (Guest) 28-02-2026 11:46

Avversari molto ostici per entrambi, oggi…….

 2
Pier no guest 28-02-2026 11:44

Acapulco prima spiaggia… a sinistra era un film godereccio di due spiantati che sognano il Messico e si accontentano di Cesenatico.
Ora il Messico di problemi ne ha ma visto che ci siamo davvero vediamo di fare ancora meglio. Abbiamo uno Yankee davanti ma non mi sembra eccessivamente pericoloso,non come un altro che da stanotte ha deciso che il dialogo è robetta ,ma non sottovalutiamolo …il tennista,il fanatico teniamolo piuttosto.
Forza ragazzi,diamoci dentro e distraeteci con battaglie sane.

 1
