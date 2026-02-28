Dubai 500 | Hard | $3311005 livescore | sito ufficiale | notizie relative
ATP 500 Dubai, Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo Luciano Darderi e Flavio Cobolli (LIVE)
28/02/2026 09:06 4 commenti
🇦🇪 ATP 500 Dubai – Finali – hard
Centre Court – ore 13:30
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
Il match deve ancora iniziare
Daniil Medvedev vs Tallon Griekspoor (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Acapulco – Finali – hard
Estadio – ore 01:30
Alexander Erler / Robert Galloway vs Marcelo Melo / Alexander Zverev
Il match deve ancora iniziare
Flavio Cobolli vs Frances Tiafoe (Non prima 04:00)
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Santiago – Semifinali – terra
Court Jaime Fillol – ore 19:30
Ariel Behar / Matthew Romios vs Orlando Luz / Rafael Matos
Il match deve ancora iniziare
Francisco Cerundolo vs Yannick Hanfmann (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Baez vs Luciano Darderi
Il match deve ancora iniziare
4 commenti
@ Pier no guest (#4568324)
Temiamolo…
@ Giuliano da Viareggio (#4568327)
beh ma hai visto la foto dell’articolo? ora che Cobolli ha il tautaggio di hulk non lo ferma più nessuno oh…
Avversari molto ostici per entrambi, oggi…….
Acapulco prima spiaggia… a sinistra era un film godereccio di due spiantati che sognano il Messico e si accontentano di Cesenatico.
Ora il Messico di problemi ne ha ma visto che ci siamo davvero vediamo di fare ancora meglio. Abbiamo uno Yankee davanti ma non mi sembra eccessivamente pericoloso,non come un altro che da stanotte ha deciso che il dialogo è robetta ,ma non sottovalutiamolo …il tennista,il fanatico teniamolo piuttosto.
Forza ragazzi,diamoci dentro e distraeteci con battaglie sane.