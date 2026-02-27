Incredibile ad Acapulco: Atmane riceve un penalty point per perdita di tempo sul match point! (video)

Scena mai vista ad Acapulco nel momento clou del match tra Terence Atmane e Miomir Kecmanovic. Il serbo è in vantaggio per 6-3 5-3 e, al servizio, arriva a match point. Kecmanovic è pronto a servire ma Atmane, nel caldo umido di Acapulco, va verso il raccattapalle per prendere l’asciugamano e detergere il sudore prima di rispondere. Il giudice di sedia Scotty Moore considera la mossa del francese una perdita di tempo e, visto che Kecmanovic era pronto a servire, assegna al francese un warning per perdita di tempo. Il problema è Terence nel corso della partita aveva già subito un warning per perdita di tempo e quindi la seconda penalità gli costa la perdita in un punto. Poco importa che fosse il match point: warning, penalty point e quindi Game, Set Match Kecmanovic.

Gli spettatori di Acapulco hanno reagito con stupore e fischi alla decisione del giudice di sedia, con Atmane sconfortato e incredulo per questa conclusione davvero insolita del match. Atmane in effetti ha perso tempo ma la sua scelta di prendere l’asciugamano non è parsa deliberata a provocare un danno all’avversario. Basta osservare la clip video che riportiamo per rilevare la terribile umidità sulla città messicana, con i due giocatori fradici dopo un’ora e mezza di gioco.

Something you don’t see every day Kecmanovic’s 6-3 6-3 win over Atmane ends with a time violation.#ATM2026 pic.twitter.com/uKKEL6XeQw — Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2026

L’arbitro ha applicato alla lettera il regolamento, e da qua la conclusione del match senza giocare l’ultimo punto. Kecmanovic sarà l’avversario di Flavio Cobolli nella prima semifinale del 500 messicano, in programma nella notte tra venerdì e sabato dalle ore 2. C’è un solo precedente tra l’azzurro e il serbo, vinto da quest’ultimo nel 2022 al primo dell’ATP 250 di Napoli, un netto 6-1 6-2 a favore del serbo.

Mario Cecchi