Dubai 500 | Hard | $3311005 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Circuito Challenger Challenger, Copertina, Entry List
Challenger Thionville, Brasília, Kigali 1, Fujairah 1 e Hersonissos 1: La situazione aggiornata
25/02/2026 12:05 3 commenti
🎾 ATP CHALLENGER 100 THIONVILLE
HARD COURT 🇫🇷
TABELLONE PRINCIPALE
|86
|DE JONG, Jesper
|🇳🇱 NED
|99
|GASTON, Hugo
|🇫🇷 FRA
|118
|VIRTANEN, Otto
|🇫🇮 FIN
|120
|DROGUET, Titouan
|🇫🇷 FRA
|125
|CHOINSKI, Jan
|🇬🇧 GBR
|128
|JACQUET, Kyrian
|🇫🇷 FRA
|132
|BUDKOV KJAER, Nicolai
|🇳🇴 NOR
|135
|OFNER, Sebastian
|🇦🇹 AUT
|138
|SWEENY, Dane
|🇦🇺 AUS
|139
|RODESCH, Chris
|🇱🇺 LUX
|154
|ZEPPIERI, Giulio 🇮🇹
|ITA
|155
|LANDALUCE, Martin
|🇪🇸 ESP
|158
|LAJAL, Mark
|🇪🇪 EST
|160
|BLANCHET, Ugo
|🇫🇷 FRA
|170
|GLINKA, Daniil
|🇪🇪 EST
|171
|HERBERT, Pierre-Hugues
|🇫🇷 FRA
|172
|RODIONOV, Jurij
|🇦🇹 AUT
|176
|PIROS, Zsombor
|🇭🇺 HUN
|179
|SACHKO, Vitaliy
|🇺🇦 UKR
|184
|SAFIULLIN, Roman
|🇷🇺 RUS
|194
|ENGEL, Justin NG
|🇩🇪 GER
📋 ALTERNATES
|1
|Ymer, Elias 🇸🇪
|#185
|2
|Grenier, Hugo 🇫🇷
|#188
|3
|Skatov, Timofey 🇰🇿
|#191
|4
|Basavareddy, Nishesh 🇺🇸
|#193
|5
|Engel, Justin 🇩🇪
|#194
|6
|Chidekh, Clement 🇫🇷
|#198
|7
|Holmgren, August 🇩🇰
|#199
|8
|Molcan, Alex 🇸🇰
|#200
|9
|Added, Dan 🇫🇷
|#201
|10
|Loffhagen, George 🇬🇧
|#204
🎾 ATP CHALLENGER 75 BRASILIA
CLAY COURT 🇧🇷
TABELLONE PRINCIPALE
|100
|🇪🇸 ESP
|101
|VALLEJO, Adolfo Daniel
|🇵🇾 PAR
|121
|MOLLER, Elmer
|🇩🇰 DEN
|148
|FARIA, Jaime
|🇵🇹 POR
|165
|ROCHA, Henrique
|🇵🇹 POR
|169
|DEN OUDEN, Guy
|🇳🇱 NED
|182
|FICOVICH, Juan Pablo
|🇦🇷 ARG
|187
|GALAN, Daniel Elahi
|🇨🇴 COL
|192
|TOMIC, Bernard
|🇦🇺 AUS
|202
|GUILLEN MEZA, Alvaro
|🇪🇨 ECU
|207
|REIS DA SILVA, Joao Lucas
|🇧🇷 BRA
|209
|MONTEIRO, Thiago
|🇧🇷 BRA
|211
|PRADO ANGELO, Juan Carlos
|🇧🇴 BOL
|216
|BOYER, Tristan
|🇺🇸 USA
|218
|BUENO, Gonzalo
|🇵🇪 PER
|226
|POPKO, Dmitry
|🇰🇿 KAZ
|229
|🇦🇷 ARG
|233
|COLLARINI, Andrea
|🇦🇷 ARG
|234
|MELIGENI ALVES, Felipe
|🇧🇷 BRA
|253
|BOSCARDIN DIAS, Pedro
|🇧🇷 BRA
|257
|HEIDE, Gustavo
|🇧🇷 BRA
📋 ALTERNATES
|1
|Agamenone, Franco 🇮🇹 IN
|#260
|2
|Kicker, Nicolas 🇦🇷 IN
|#267
|3
|Sanchez Izquierdo, Nikolas 🇪🇸
|#274
|4
|Dellien, Murkel 🇧🇴
|#277
|5
|Varillas, Juan Pablo 🇵🇪
|#278
|6
|Pucinelli De Almeida, Matheus 🇧🇷
|#289
|7
|Cadenasso, Gianluca 🇮🇹
|#307
|8
|Damas, Miguel 🇪🇸
|#315
|9
|Soto, Matias 🇨🇱
|#321
|10
|Coria, Federico 🇦🇷
|#322
🎾 ATP CHALLENGER 75 KIGALI
HARD COURT 🇷🇼
TABELLONE PRINCIPALE
|134
|TRUNGELLITI, Marco
|🇦🇷 ARG
|156
|GEA, Arthur
|🇫🇷 FRA
|164
|MIKRUT, Luka
|🇭🇷 CRO
|175
|CARBALLES BAENA, Roberto
|🇪🇸 ESP
|183
|CLARKE, Jay
|🇬🇧 GBR
|189
|KOLAR, Zdenek
|🇨🇿 CZE
|195
|KYM, Jerome
|🇨🇭 SUI
|217
|CECCHINATO, Marco 🇮🇹
|ITA
|219
|PAVLOVIC, Luka
|🇫🇷 FRA
|235
|HOUKES, Max
|🇳🇱 NED
|243
|SCHWAERZLER, Joel
|🇦🇹 AUT
|249
|JIANU, Filip Cristian
|🇷🇴 ROU
|262
|MARTIN TIFFON, Pol
|🇪🇸 ESP
|271
|BAX, Florent
|🇫🇷 FRA
|273
|🇺🇸 USA
|288
|ITA
|295
|HEMERY, Calvin
|🇫🇷 FRA
|302
|KOPP, Sandro
|🇦🇹 AUT
|303
|JOHNS, Garrett
|🇺🇸 USA
|313
|COULIBALY, Eliakim
|🇨🇮 CIV
|318
|ERHARD, Mathys
|🇫🇷 FRA
📋 ALTERNATES
|1
|Martin, Andrej 🇸🇰 IN
|#331
|2
|Cuenin, Sean 🇫🇷 IN
|#344
|3
|Yevseyev, Denis 🇰🇿
|#362
|4
|Forejtek, Jonas 🇨🇿
|#364
|5
|Cretu, Cezar 🇷🇴
|#374
|6
|Denolly, Corentin 🇫🇷
|#399
|7
|Roca Batalla, Oriol 🇪🇸
|#416
|8
|Martinez, Alex 🇪🇸
|#418
|9
|Singh, Karan 🇮🇳
|#434
|10
|Napolitano, Stefano 🇮🇹
|#436
🎾 ATP CHALLENGER 50 FUJAIRAH
HARD COURT 🇦🇪
TABELLONE PRINCIPALE
|186
|HARRIS, Lloyd
|🇿🇦 RSA
|203
|KUBLER, Jason
|🇦🇺 AUS
|208
|MCCABE, James
|🇦🇺 AUS
|215
|CRAWFORD, Oliver
|🇬🇧 GBR
|220
|ZHOU, Yi
|🇨🇳 CHN
|225
|CINA, Federico 🇮🇹
|ITA
|240
|UCHIDA, Kaichi
|🇯🇵 JPN
|241
|MICHALSKI, Daniel
|🇵🇱 POL
|246
|NOGUCHI, Rio
|🇯🇵 JPN
|250
|BUTVILAS, Edas
|🇱🇹 LTU
|255
|FERREIRA SILVA, Frederico
|🇵🇹 POR
|263
|GUEYMARD WAYENBURG, Sascha
|🇫🇷 FRA
|265
|SUN, Fajing
|🇨🇳 CHN
|269
|PURTSELADZE, Saba
|🇬🇪 GEO
|272
|HASSAN, Benjamin
|🇱🇧 LBN
|287
|BARTON, Hynek
|🇨🇿 CZE
|292
|ZHUKAYEV, Beibit
|🇰🇿 KAZ
|295
|ELLIS, Blake PR
|🇦🇺 AUS
|JR1
|IVANOV, Ivan JR
|🇧🇬 BUL
|JR2
|SCHOENHAUS, Max JR
|🇩🇪 GER
|456
|FAUREL, Thomas NG
|🇫🇷 FRA
📋 ALTERNATES
|1
|Uchiyama, Yasutaka 🇯🇵
|#297
|2
|Sharipov, Marat 🇷🇺
|#299
|3
|Mmoh, Michael 🇺🇸
|#300
|4
|Bar Biryukov, Petr 🇷🇺
|#305
|5
|Durasovic, Viktor 🇳🇴
|#311
|6
|Boitan, Gabi Adrian 🇷🇴
|#314
|7
|Stebe, Cedrik-Marcel 🇩🇪
|#319
|8
|Tokuda, Renta 🇯🇵
|#320
|9
|Mrva, Maxim 🇨🇿
|#323
|10
|Gill, Felix 🇬🇧
|#326
🎾 ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS
HARD COURT 🇬🇷
TABELLONE PRINCIPALE
|163
|TRAVAGLIA, Stefano 🇮🇹
|ITA
|206
|GIUSTINO, Lorenzo 🇮🇹
|ITA
|223
|NEUMAYER, Lukas
|🇦🇹 AUT
|231
|PENISTON, Ryan
|🇬🇧 GBR
|244
|SAMUEL, Toby
|🇬🇧 GBR
|247
|COPPEJANS, Kimmer
|🇧🇪 BEL
|251
|GENTZSCH, Tom
|🇩🇪 GER
|252
|RINCON, Daniel
|🇪🇸 ESP
|264
|KUZMANOV, Dimitar
|🇧🇬 BUL
|268
|PEREIRA, Tiago
|🇵🇹 POR
|275
|SAKELLARIDIS, Stefanos
|🇬🇷 GRE
|276
|MORO CANAS, Alejandro
|🇪🇸 ESP
|283
|GEERTS, Michael
|🇧🇪 BEL
|286
|BRUNCLIK, Petr
|🇨🇿 CZE
|290
|BERTRAND, Robin
|🇫🇷 FRA
|294
|RYBAKOV, Alex
|🇺🇸 USA
|301
|JONES, Maximus
|🇹🇭 THA
|304
|WENDELKEN, Harry
|🇬🇧 GBR
|306
|BERRETTINI, Jacopo 🇮🇹
|ITA
|JR5
|VASAMI, Jacopo 🇮🇹 JR
|ITA
|486
|DHAMNE, Manas NG
|🇮🇳 IND
📋 ALTERNATES
|1
|Shelbayh, Abdullah 🇯🇴
|#310
|2
|Durasovic, Viktor 🇳🇴
|#311
|3
|Henning, Philip 🇿🇦
|#316
|4
|Stebe, Cedrik-Marcel 🇩🇪
|#319
|5
|Mrva, Maxim 🇨🇿
|#323
|6
|Gill, Felix 🇬🇧
|#326
|7
|Hussey, Giles 🇬🇧
|#338
|8
|Brancaccio, Raul 🇮🇹
|#343
|9
|Ghibaudo, Antoine 🇫🇷
|#347
|10
|Barranco Cosano, Javier 🇪🇸
|#351
🇮🇹 Italiani evidenziati (12)
PR Protected Ranking
NG Next Gen
JR Junior
IN Entrato
OUT Ritirato
ATP Challenger Week 9 • Entry List ufficiale
TAG: Circuito Challenger
3 commenti
redazione potreste pubblicare anche le qualificazioni ? grazie
Strana la scelta di travaglia di andare in Grecia per partecipare ad un evento 50 per una sola settimana (non è iscritto ai successivi). Punti facili per rafforzare la classifica?
Qualcuno ha notizie di Gigante? Dopo che ha rinunciato alla trasferta oceanica non so altro