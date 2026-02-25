Challenger Thionville, Brasília, Kigali 1, Fujairah 1 e Hersonissos 1: La situazione aggiornata

Circuito Challenger Challenger, Copertina, Entry List

25/02/2026
🎾 ATP CHALLENGER 100 THIONVILLE

HARD COURT 🇫🇷

TABELLONE PRINCIPALE

86 DE JONG, Jesper 🇳🇱 NED
99 GASTON, Hugo 🇫🇷 FRA
118 VIRTANEN, Otto 🇫🇮 FIN
120 DROGUET, Titouan 🇫🇷 FRA
125 CHOINSKI, Jan 🇬🇧 GBR
128 JACQUET, Kyrian 🇫🇷 FRA
132 BUDKOV KJAER, Nicolai 🇳🇴 NOR
135 OFNER, Sebastian 🇦🇹 AUT
138 SWEENY, Dane 🇦🇺 AUS
139 RODESCH, Chris 🇱🇺 LUX
154 ZEPPIERI, Giulio 🇮🇹 ITA
155 LANDALUCE, Martin 🇪🇸 ESP
158 LAJAL, Mark 🇪🇪 EST
160 BLANCHET, Ugo 🇫🇷 FRA
170 GLINKA, Daniil 🇪🇪 EST
171 HERBERT, Pierre-Hugues 🇫🇷 FRA
172 RODIONOV, Jurij 🇦🇹 AUT
176 PIROS, Zsombor 🇭🇺 HUN
179 SACHKO, Vitaliy 🇺🇦 UKR
184 SAFIULLIN, Roman 🇷🇺 RUS
194 ENGEL, Justin NG 🇩🇪 GER

📋 ALTERNATES

1 Ymer, Elias 🇸🇪 #185
2 Grenier, Hugo 🇫🇷 #188
3 Skatov, Timofey 🇰🇿 #191
4 Basavareddy, Nishesh 🇺🇸 #193
5 Engel, Justin 🇩🇪 #194
6 Chidekh, Clement 🇫🇷 #198
7 Holmgren, August 🇩🇰 #199
8 Molcan, Alex 🇸🇰 #200
9 Added, Dan 🇫🇷 #201
10 Loffhagen, George 🇬🇧 #204

🎾 ATP CHALLENGER 75 BRASILIA

CLAY COURT 🇧🇷

TABELLONE PRINCIPALE

100 TABERNER, Carlos OUT 🇪🇸 ESP
101 VALLEJO, Adolfo Daniel 🇵🇾 PAR
121 MOLLER, Elmer 🇩🇰 DEN
148 FARIA, Jaime 🇵🇹 POR
165 ROCHA, Henrique 🇵🇹 POR
169 DEN OUDEN, Guy 🇳🇱 NED
182 FICOVICH, Juan Pablo 🇦🇷 ARG
187 GALAN, Daniel Elahi 🇨🇴 COL
192 TOMIC, Bernard 🇦🇺 AUS
202 GUILLEN MEZA, Alvaro 🇪🇨 ECU
207 REIS DA SILVA, Joao Lucas 🇧🇷 BRA
209 MONTEIRO, Thiago 🇧🇷 BRA
211 PRADO ANGELO, Juan Carlos 🇧🇴 BOL
216 BOYER, Tristan 🇺🇸 USA
218 BUENO, Gonzalo 🇵🇪 PER
226 POPKO, Dmitry 🇰🇿 KAZ
229 MIDON, Lautaro OUT 🇦🇷 ARG
233 COLLARINI, Andrea 🇦🇷 ARG
234 MELIGENI ALVES, Felipe 🇧🇷 BRA
253 BOSCARDIN DIAS, Pedro 🇧🇷 BRA
257 HEIDE, Gustavo 🇧🇷 BRA

📋 ALTERNATES

1 Agamenone, Franco 🇮🇹 IN #260
2 Kicker, Nicolas 🇦🇷 IN #267
3 Sanchez Izquierdo, Nikolas 🇪🇸 #274
4 Dellien, Murkel 🇧🇴 #277
5 Varillas, Juan Pablo 🇵🇪 #278
6 Pucinelli De Almeida, Matheus 🇧🇷 #289
7 Cadenasso, Gianluca 🇮🇹 #307
8 Damas, Miguel 🇪🇸 #315
9 Soto, Matias 🇨🇱 #321
10 Coria, Federico 🇦🇷 #322

🎾 ATP CHALLENGER 75 KIGALI

HARD COURT 🇷🇼

TABELLONE PRINCIPALE

134 TRUNGELLITI, Marco 🇦🇷 ARG
156 GEA, Arthur 🇫🇷 FRA
164 MIKRUT, Luka 🇭🇷 CRO
175 CARBALLES BAENA, Roberto 🇪🇸 ESP
183 CLARKE, Jay 🇬🇧 GBR
189 KOLAR, Zdenek 🇨🇿 CZE
195 KYM, Jerome 🇨🇭 SUI
217 CECCHINATO, Marco 🇮🇹 ITA
219 PAVLOVIC, Luka 🇫🇷 FRA
235 HOUKES, Max 🇳🇱 NED
243 SCHWAERZLER, Joel 🇦🇹 AUT
249 JIANU, Filip Cristian 🇷🇴 ROU
262 MARTIN TIFFON, Pol 🇪🇸 ESP
271 BAX, Florent 🇫🇷 FRA
273 KOZLOV, Stefan OUT 🇺🇸 USA
288 ANDALORO, Fabrizio 🇮🇹 OUT ITA
295 HEMERY, Calvin 🇫🇷 FRA
302 KOPP, Sandro 🇦🇹 AUT
303 JOHNS, Garrett 🇺🇸 USA
313 COULIBALY, Eliakim 🇨🇮 CIV
318 ERHARD, Mathys 🇫🇷 FRA

📋 ALTERNATES

1 Martin, Andrej 🇸🇰 IN #331
2 Cuenin, Sean 🇫🇷 IN #344
3 Yevseyev, Denis 🇰🇿 #362
4 Forejtek, Jonas 🇨🇿 #364
5 Cretu, Cezar 🇷🇴 #374
6 Denolly, Corentin 🇫🇷 #399
7 Roca Batalla, Oriol 🇪🇸 #416
8 Martinez, Alex 🇪🇸 #418
9 Singh, Karan 🇮🇳 #434
10 Napolitano, Stefano 🇮🇹 #436

🎾 ATP CHALLENGER 50 FUJAIRAH

HARD COURT 🇦🇪

TABELLONE PRINCIPALE

186 HARRIS, Lloyd 🇿🇦 RSA
203 KUBLER, Jason 🇦🇺 AUS
208 MCCABE, James 🇦🇺 AUS
215 CRAWFORD, Oliver 🇬🇧 GBR
220 ZHOU, Yi 🇨🇳 CHN
225 CINA, Federico 🇮🇹 ITA
240 UCHIDA, Kaichi 🇯🇵 JPN
241 MICHALSKI, Daniel 🇵🇱 POL
246 NOGUCHI, Rio 🇯🇵 JPN
250 BUTVILAS, Edas 🇱🇹 LTU
255 FERREIRA SILVA, Frederico 🇵🇹 POR
263 GUEYMARD WAYENBURG, Sascha 🇫🇷 FRA
265 SUN, Fajing 🇨🇳 CHN
269 PURTSELADZE, Saba 🇬🇪 GEO
272 HASSAN, Benjamin 🇱🇧 LBN
287 BARTON, Hynek 🇨🇿 CZE
292 ZHUKAYEV, Beibit 🇰🇿 KAZ
295 ELLIS, Blake PR 🇦🇺 AUS
JR1 IVANOV, Ivan JR 🇧🇬 BUL
JR2 SCHOENHAUS, Max JR 🇩🇪 GER
456 FAUREL, Thomas NG 🇫🇷 FRA

📋 ALTERNATES

1 Uchiyama, Yasutaka 🇯🇵 #297
2 Sharipov, Marat 🇷🇺 #299
3 Mmoh, Michael 🇺🇸 #300
4 Bar Biryukov, Petr 🇷🇺 #305
5 Durasovic, Viktor 🇳🇴 #311
6 Boitan, Gabi Adrian 🇷🇴 #314
7 Stebe, Cedrik-Marcel 🇩🇪 #319
8 Tokuda, Renta 🇯🇵 #320
9 Mrva, Maxim 🇨🇿 #323
10 Gill, Felix 🇬🇧 #326

🎾 ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS

HARD COURT 🇬🇷

TABELLONE PRINCIPALE

163 TRAVAGLIA, Stefano 🇮🇹 ITA
206 GIUSTINO, Lorenzo 🇮🇹 ITA
223 NEUMAYER, Lukas 🇦🇹 AUT
231 PENISTON, Ryan 🇬🇧 GBR
244 SAMUEL, Toby 🇬🇧 GBR
247 COPPEJANS, Kimmer 🇧🇪 BEL
251 GENTZSCH, Tom 🇩🇪 GER
252 RINCON, Daniel 🇪🇸 ESP
264 KUZMANOV, Dimitar 🇧🇬 BUL
268 PEREIRA, Tiago 🇵🇹 POR
275 SAKELLARIDIS, Stefanos 🇬🇷 GRE
276 MORO CANAS, Alejandro 🇪🇸 ESP
283 GEERTS, Michael 🇧🇪 BEL
286 BRUNCLIK, Petr 🇨🇿 CZE
290 BERTRAND, Robin 🇫🇷 FRA
294 RYBAKOV, Alex 🇺🇸 USA
301 JONES, Maximus 🇹🇭 THA
304 WENDELKEN, Harry 🇬🇧 GBR
306 BERRETTINI, Jacopo 🇮🇹 ITA
JR5 VASAMI, Jacopo 🇮🇹 JR ITA
486 DHAMNE, Manas NG 🇮🇳 IND

📋 ALTERNATES

1 Shelbayh, Abdullah 🇯🇴 #310
2 Durasovic, Viktor 🇳🇴 #311
3 Henning, Philip 🇿🇦 #316
4 Stebe, Cedrik-Marcel 🇩🇪 #319
5 Mrva, Maxim 🇨🇿 #323
6 Gill, Felix 🇬🇧 #326
7 Hussey, Giles 🇬🇧 #338
8 Brancaccio, Raul 🇮🇹 #343
9 Ghibaudo, Antoine 🇫🇷 #347
10 Barranco Cosano, Javier 🇪🇸 #351

🇮🇹 Italiani evidenziati (12)
PR Protected Ranking
NG Next Gen

JR Junior
IN Entrato
OUT Ritirato

ATP Challenger Week 9 • Entry List ufficiale

