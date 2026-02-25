Francesco Passaro si ritira a Santiago per un problema al polso destro: Vallejo firma un successo storico per il Paraguay

Si interrompe al primo turno l’avventura di Francesco Passaro all’Chile Open. L’azzurro, in gara grazie a una wild card, è stato costretto al ritiro per un problema al polso destro durante il match contro il qualificato paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, sul punteggio di 6-3 3-3 in favore del sudamericano.

Una battuta d’arresto dolorosa per Passaro, che dopo un primo set complicato aveva provato a reagire nella seconda frazione prima di accusare il fastidio fisico che lo ha spinto ad abbandonare l’incontro.

Match in salita e tentativo di rimonta

Nel primo set l’azzurro ha subito un break in apertura, senza riuscire a sfruttare le occasioni per rientrare immediatamente in partita. Vallejo ha allungato fino al 5-2; Passaro ha recuperato uno dei due break di svantaggio, ma nel nono gioco il paraguaiano ha chiuso 6-3 al terzo set point.

Nel secondo parziale il tennista italiano sembrava aver cambiato marcia: break nel terzo game, vantaggio sul 3-1 e maggiore incisività da fondo campo. Poi il calo improvviso. Dopo aver perso otto punti consecutivi e subito il controbreak per il 3-3, Passaro ha mostrato evidenti segnali di difficoltà al polso destro, fino alla decisione di ritirarsi dopo circa un’ora complessiva di gioco.

Vallejo nella storia del Paraguay

Per Vallejo si tratta di un successo significativo: regala al Paraguay una vittoria nel circuito maggiore che mancava da quasi 16 anni. Agli ottavi affronterà lo statunitense Emilio Nava.

Per Passaro ora l’obiettivo sarà valutare l’entità del problema al polso destro e recuperare nel più breve tempo possibile, evitando ricadute che possano compromettere il prosieguo della stagione.

