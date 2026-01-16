Australian Open: esordio agevole per Sinner, quote rasoterra anche per Musetti e Paolini (con le quote dei favoriti per la vittoria del torneo)

Australian Open 2026, ci siamo. Domenica prende il via il primo Slam dell’anno e Jannik Sinner inizia la stagione a caccia del terzo successo consecutivo in Australia: secondo i betting analyst, quote rasoterra per l’esordio dell’altoatesino (1,01) a Melbourne contro Hugo Gaston (16). Favorito anche Lorenzo Musetti, nuovo numero cinque del mondo, che nel primo turno sfiderà Raphael Collignon: l’azzurro è proposto a 1,20, mentre il francese viene visto a 4,25. Discorso inverso, come riporta Agipronews, per Matteo Berrettini che sfiderà Alex De Minaur: il successo del romano vale 4 volte la posta, mentre la vittoria del padrone di casa è fissato a 1,22. Nel tabellone femminile occhi puntati su Jasmine Paolini: l’accesso al secondo turno della numero sette del circuito WTA si gioca a 1,33 contro Aliaksandra Sasnovich (3,20).

ANTEPOST Secondo i bookie Sinner è favorito per la vittoria finale del torneo: il terzo successo consecutivo in Australia di Jannik è proposto a 1,80. L’azzurro è seguito in quota da Carlitos Alcaraz, numero uno al mondo a caccia del Career Grande Slam: la sua vittoria a Melbourne è fissata a 3,00. Tra gli altri azzurri invece, si giocano a quota 100 i trionfi di uno tra Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Nel seeding femminile, Jasmine Paolini vincitrice viene vista a 50 con Aryna Sabalenka che rimane la favorita a 2,75.

🎾 Australian Open 2026 – Favoriti Maschile (quote medie)

Giocatore Quote indicative (decimali)

Jannik Sinner 🇮🇹 ~1.83–1.95 Favorito numero 1, campione in carica e puntato dai bookie principali.

Carlos Alcaraz 🇪🇸 ~2.50–3.00 Secondo nella lavagna e principale antagonista di Sinner.

Novak Djokovic 🇷🇸 ~10–25 Più dietro nelle quote ma sempre pericoloso a Melbourne.

Alexander Zverev 🇩🇪 ~13–21 Altro nome di valore dietro il trio di testa.

Daniil Medvedev 🇷🇺 / Taylor Fritz 🇺🇸 ~25–41 Outsider con potenziale sorpresa.

Altri (es. Musetti) >70 Considerati sorprese.

🎾 Australian Open 2026 – Favoriti Femminile (quote medie)

Giocatrice Quote indicative (decimali)

Aryna Sabalenka 🇧🇾 ~1.80–2.88 Donna da battere nei mercati antepost.

Iga Świątek 🇵🇱 ~5.00–6.00 Seconda favorita in molte lavagne.

Coco Gauff 🇺🇸 ~7.00–8.00 Altro nome in top-favoriti.

Elena Rybakina 🇰🇿 ~8.00–9.00 Competitiva nei grandi tornei, quote solide.

Mirra Andreeva 🇷🇺 / Madison Keys 🇺🇸 ~10–15+ Possibili outsider con valore.

Altre >20 Quote più alte / long shot.