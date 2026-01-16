Roger Federer torna sulla Rod Laver Arena per un allenamento con Ruud (e vince il tiebreak – Video)
“Roger still got it!”. Così i commentatori australiani hanno commentato il bell’allenamento e tennis elegante di Roger Federer, tornato in Australia dopo alcuni anni e pure in campo per un allenamento insieme a Casper Ruud. È stato emozionante per tutti ritrovare il leggendario campione svizzero di nuovo sulla Rod Laver Arena, dove ha scritto alcune pagine memorabili della sua carriera, come la splendida finale 2017 vinta contro Rafael Nadal, uno dei match più belli degli ultimi anni (e non solo).
Lo svizzero, oggi 44enne, si è mostrato ancora in discreta forma fisica e il suo braccio continua a disegnare traiettorie splendide. Ruud non avrà spinto con tutta la sua forza e intensità, ma alcuni lampi di tecnici del fuoriclasse elvetico hanno fatto esplodere gli spettatori. In questa clip video riportiamo il tiebreak tra Roger e Casper che ha concluso l’allenamento. L’ha vinto Federer, condito da un rovescio lungo linea spettacolare. Impatto da “maestro”.
Roger Federer beating Casper Ruud in a tiebreak on Rod Laver Arena.
Una quarantina di minuti di tennis per Federer e tanta nostalgia per i suoi milioni di fans, felici di rivederlo di nuovo con la racchetta in mano, anche se solo per un allenamento. Roger mancava dal 2020 a Melbourne e sabato 17 sarà il grande ospite della cerimonia di inaugurazione del torneo. In carriera lo svizzero ha vinto sei edizioni degli Australian Open: 2004, 2006, 2007, 2017 e 2018. Proprio quella contro Cilic di 8 anni fa è stata la sua ultima vittoria in uno Slam.
Alla faccia di chi diceva che il fisico a fine carriera gli avrebbe presentato il conto… il ginocchio distrutto con cui raggiunse comunque i quarti di Wimbledon a quarant’anni direi che è un lontano ricordo.
E… Roger, già che sei lì… magari qualche scambio con Jannik, che ti elesse a modello tennistico fin da ragazzino??
Mai sentita una mezza parola o un post sui socials in cui esprimessero una minima condoglianza della strage orrenda nel LORO paese….che umanità
Poi si è saputo chi era.
Kyrgios
Molto più in forma adesso che in occasione del suo addio alle competizioni
Che Uomo
Poco da dire, c’è tennis e tennis …e c’è Federer.
Va detto che ho trovato piuttosto fastidioso quanto accaduto nel match di esibizione tra Nole e Tiafoe quando un tifoso,mentre il serbo serviva,ha urlato “let’s go Roger” con Djokovic che ha fatto dei sorrisi stizziti.
Credo si debba rispetto ad uno straordinario fuoriclasse e provocarlo così dimostra che sugli spalti il burlone/scemo c’è sempre.
Che nostalgia vedendo quella risposta lungolinea….
Chi conta solo gli slam per valutare la grandezza degli atleti, si perde il bello del tennis.
Comunque sono sicuro che saranno 3 mesi che si allena per fare bella figura.