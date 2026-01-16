Lo svizzero mancava a Melbourne dal 2020 Altro, Copertina

Roger Federer torna sulla Rod Laver Arena per un allenamento con Ruud (e vince il tiebreak – Video)

16/01/2026 14:11 9 commenti
Roger Federer agli Australian Open 2026
Roger Federer agli Australian Open 2026

“Roger still got it!”. Così i commentatori australiani hanno commentato il bell’allenamento e tennis elegante di Roger Federer, tornato in Australia dopo alcuni anni e pure in campo per un allenamento insieme a Casper Ruud. È stato emozionante per tutti ritrovare il leggendario campione svizzero di nuovo sulla Rod Laver Arena, dove ha scritto alcune pagine memorabili della sua carriera, come la splendida finale 2017 vinta contro Rafael Nadal, uno dei match più belli degli ultimi anni (e non solo).

Lo svizzero, oggi 44enne, si è mostrato ancora in discreta forma fisica e il suo braccio continua a disegnare traiettorie splendide. Ruud non avrà spinto con tutta la sua forza e intensità, ma alcuni lampi di tecnici del fuoriclasse elvetico hanno fatto esplodere gli spettatori. In questa clip video riportiamo il tiebreak tra Roger e Casper che ha concluso l’allenamento. L’ha vinto Federer, condito da un rovescio lungo linea spettacolare. Impatto da “maestro”.

 

Una quarantina di minuti di tennis per Federer e tanta nostalgia per i suoi milioni di fans, felici di rivederlo di nuovo con la racchetta in mano, anche se solo per un allenamento. Roger mancava dal 2020 a Melbourne e sabato 17 sarà il grande ospite della cerimonia di inaugurazione del torneo. In carriera lo svizzero ha vinto sei edizioni degli Australian Open: 2004, 2006, 2007, 2017 e 2018. Proprio quella contro Cilic di 8 anni fa è stata la sua ultima vittoria in uno Slam.

Mario Cecchi

TAG: , ,

9 commenti.

Ozzastru (Guest) 16-01-2026 17:33

Ahahahah!

 9
Marco60 (Guest) 16-01-2026 15:57

Alla faccia di chi diceva che il fisico a fine carriera gli avrebbe presentato il conto… il ginocchio distrutto con cui raggiunse comunque i quarti di Wimbledon a quarant’anni direi che è un lontano ricordo.
E… Roger, già che sei lì… magari qualche scambio con Jannik, che ti elesse a modello tennistico fin da ragazzino??

 8
Taxi Driver 16-01-2026 14:59

Federer
Wawrinka
Bencic

Mai sentita una mezza parola o un post sui socials in cui esprimessero una minima condoglianza della strage orrenda nel LORO paese….che umanità

 7
Detuqueridapresencia 16-01-2026 14:53

 6
Detuqueridapresencia 16-01-2026 14:52

CHE
U O M O
😎

 5
Al (Guest) 16-01-2026 14:47

Molto più in forma adesso che in occasione del suo addio alle competizioni

 4
MAURO (Guest) 16-01-2026 14:40

Che Uomo

 3
Pier no guest 16-01-2026 14:24

Poco da dire, c’è tennis e tennis …e c’è Federer.
Va detto che ho trovato piuttosto fastidioso quanto accaduto nel match di esibizione tra Nole e Tiafoe quando un tifoso,mentre il serbo serviva,ha urlato “let’s go Roger” con Djokovic che ha fatto dei sorrisi stizziti.
Credo si debba rispetto ad uno straordinario fuoriclasse e provocarlo così dimostra che sugli spalti il burlone/scemo c’è sempre.

 2
zedarioz 16-01-2026 14:21

Che nostalgia vedendo quella risposta lungolinea….
Chi conta solo gli slam per valutare la grandezza degli atleti, si perde il bello del tennis.
Comunque sono sicuro che saranno 3 mesi che si allena per fare bella figura.

 1
