Roger Federer torna sulla Rod Laver Arena per un allenamento con Ruud (e vince il tiebreak – Video)

“Roger still got it!”. Così i commentatori australiani hanno commentato il bell’allenamento e tennis elegante di Roger Federer, tornato in Australia dopo alcuni anni e pure in campo per un allenamento insieme a Casper Ruud. È stato emozionante per tutti ritrovare il leggendario campione svizzero di nuovo sulla Rod Laver Arena, dove ha scritto alcune pagine memorabili della sua carriera, come la splendida finale 2017 vinta contro Rafael Nadal, uno dei match più belli degli ultimi anni (e non solo).

Lo svizzero, oggi 44enne, si è mostrato ancora in discreta forma fisica e il suo braccio continua a disegnare traiettorie splendide. Ruud non avrà spinto con tutta la sua forza e intensità, ma alcuni lampi di tecnici del fuoriclasse elvetico hanno fatto esplodere gli spettatori. In questa clip video riportiamo il tiebreak tra Roger e Casper che ha concluso l’allenamento. L’ha vinto Federer, condito da un rovescio lungo linea spettacolare. Impatto da “maestro”.

Roger Federer beating Casper Ruud in a tiebreak on Rod Laver Arena. Enjoy! pic.twitter.com/KNd5GTVhaO — José Morgado (@josemorgado) January 16, 2026

Una quarantina di minuti di tennis per Federer e tanta nostalgia per i suoi milioni di fans, felici di rivederlo di nuovo con la racchetta in mano, anche se solo per un allenamento. Roger mancava dal 2020 a Melbourne e sabato 17 sarà il grande ospite della cerimonia di inaugurazione del torneo. In carriera lo svizzero ha vinto sei edizioni degli Australian Open: 2004, 2006, 2007, 2017 e 2018. Proprio quella contro Cilic di 8 anni fa è stata la sua ultima vittoria in uno Slam.

Mario Cecchi