Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger –Australian Open): I risultati completi di Venerdì 16 Gennaio 2026
15/01/2026 19:33 2 commenti
ATP 250 Adelaide – hard
SF Bolelli /Vavassori – Heliovaara /Patten 3° inc. ore 01:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Auckland – hard
QF Cervantes /Darderi – Cabral /Miedler Non prima 01:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Hobart – hard
SF Cocciaretto – Ruzic ore 05:00
Il match deve ancora iniziare
2 commenti
@redazione
Agamenone in semifinale a Buenos Aires 🙂
Caspita quanti italiani in singolare.