Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger –Australian Open): I risultati completi di Venerdì 16 Gennaio 2026

15/01/2026 19:33 2 commenti
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
AUS ATP 250 Adelaide – hard
SF Bolelli ITA/Vavassori ITA – Heliovaara FIN/Patten GBR 3° inc. ore 01:00

Il match deve ancora iniziare




NZL ATP 250 Auckland – hard
QF Cervantes ESP/Darderi ITA – Cabral POR/Miedler AUT Non prima 01:00
Il match deve ancora iniziare



AUS WTA 250 Hobart – hard
SF Cocciaretto ITA – Ruzic CRO ore 05:00

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

JOA20 (Guest) 15-01-2026 20:38

@redazione
Agamenone in semifinale a Buenos Aires 🙂

MAURO (Guest) 15-01-2026 19:57

Caspita quanti italiani in singolare.

