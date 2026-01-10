Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Adelaide: Il Tabellone Principale. Jessica Pegula guida il seeding

10/01/2026 08:22 Nessun commento
Jessica Pegula nella foto - Foto Getty Images
USA WTA 500 Adelaide – Tabellone Principale – hard
(1) Jessica Pegula USA vs Bye
Paula Badosa ESP vs Qualifier
Maya Joint AUS vs Sofia Kenin USA
(WC) Ajla Tomljanovic AUS vs (5) Clara Tauson DEN

(3) Mirra Andreeva RUS vs Leylah Fernandez CAN
Qualifier vs Dayana Yastremska UKR
Qualifier vs Marta Kostyuk UKR
(WC) Emerson Jones AUS vs (6) Emma Navarro USA

(7) Liudmila Samsonova RUS vs Marketa Vondrousova CZE
(WC) Kimberly Birrell AUS vs Diana Shnaider RUS
Daria Kasatkina AUS vs (WC) Maria Sakkari GRE
Qualifier vs (4) Ekaterina Alexandrova RUS

(8) Victoria Mboko CAN vs Beatriz Haddad Maia BRA
Anna Kalinskaya RUS vs Qualifier
Jelena Ostapenko LAT vs Qualifier
Bye vs (2) Madison Keys USA

