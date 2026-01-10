WTA 500 Adelaide: Il Tabellone Principale. Jessica Pegula guida il seeding

WTA 500 Adelaide – Tabellone Principale – hard

(1) Jessica Pegula vs Bye

Paula Badosa vs Qualifier

Maya Joint vs Sofia Kenin

(WC) Ajla Tomljanovic vs (5) Clara Tauson

(3) Mirra Andreeva vs Leylah Fernandez

Qualifier vs Dayana Yastremska

Qualifier vs Marta Kostyuk

(WC) Emerson Jones vs (6) Emma Navarro

(7) Liudmila Samsonova vs Marketa Vondrousova

(WC) Kimberly Birrell vs Diana Shnaider

Daria Kasatkina vs (WC) Maria Sakkari

Qualifier vs (4) Ekaterina Alexandrova

(8) Victoria Mboko vs Beatriz Haddad Maia

Anna Kalinskaya vs Qualifier

Jelena Ostapenko vs Qualifier

Bye vs (2) Madison Keys