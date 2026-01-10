WTA 500 Adelaide: Il Tabellone Principale. Jessica Pegula guida il seeding
WTA 500 Adelaide – Tabellone Principale – hard
(1) Jessica Pegula vs Bye
Paula Badosa vs Qualifier
Maya Joint vs Sofia Kenin
(WC) Ajla Tomljanovic vs (5) Clara Tauson
(3) Mirra Andreeva vs Leylah Fernandez
Qualifier vs Dayana Yastremska
Qualifier vs Marta Kostyuk
(WC) Emerson Jones vs (6) Emma Navarro
(7) Liudmila Samsonova vs Marketa Vondrousova
(WC) Kimberly Birrell vs Diana Shnaider
Daria Kasatkina vs (WC) Maria Sakkari
Qualifier vs (4) Ekaterina Alexandrova
(8) Victoria Mboko vs Beatriz Haddad Maia
Anna Kalinskaya vs Qualifier
Jelena Ostapenko vs Qualifier
Bye vs (2) Madison Keys
TAG: WTA 500 Adelaide, WTA 500 Adelaide 2026
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit