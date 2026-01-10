WTA 500 Adelaide e WTA 250 Hobart: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo Elisabetta Cocciaretto ad Hobart (LIVE)

Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
WTA 500 Adelaide (Australia 🇦🇺) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Showcourt 1 – ore 01:30
Kamilla Rakhimova
vs (11) Shuai Zhang Inizio 01:30
WTA Adelaide
Kamilla Rakhimova
0
7
5
0
Shuai Zhang [11]•
0
5
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Shuai Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 5-7
Kamilla Rakhimova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Shuai Zhang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Kamilla Rakhimova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Kamilla Rakhimova
3-3 → 4-3
Shuai Zhang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Kamilla Rakhimova
2-2 → 3-2
Shuai Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Kamilla Rakhimova
1-1 → 2-1
Shuai Zhang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Kamilla Rakhimova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kamilla Rakhimova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Shuai Zhang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Kamilla Rakhimova
3-5 → 4-5
Kamilla Rakhimova
2-4 → 3-4
Shuai Zhang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Kamilla Rakhimova
2-2 → 2-3
Shuai Zhang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Kamilla Rakhimova
0-0 → 1-0
(2) Sorana Cirstea vs Karolina Pliskova
Il match deve ancora iniziare
(1) Jaqueline Cristian vs Sarah Mildren
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 01:30
(6) Ashlyn Krueger vs Dalma Galfi Inizio 01:30
WTA Adelaide
Ashlyn Krueger [6]
40
6
1
3
Dalma Galfi•
40
3
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
Dalma Galfi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
Ashlyn Krueger
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Dalma Galfi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Ashlyn Krueger
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Dalma Galfi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Dalma Galfi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dalma Galfi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
Ashlyn Krueger
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Dalma Galfi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Ashlyn Krueger
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Dalma Galfi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ashlyn Krueger
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Ashlyn Krueger
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Dalma Galfi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Laquisa Khan vs (8) Tereza Valentova
Il match deve ancora iniziare
Xiaodi You vs (7) Anastasia Potapova
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 01:30
(5) Katerina Siniakova vs Emilie Chen Inizio 01:30
WTA Adelaide
Katerina Siniakova [5]•
0
6
6
0
Emilie Chen
0
2
0
0
Vincitore: Siniakova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katerina Siniakova
5-0 → 6-0
Katerina Siniakova
3-0 → 4-0
Emilie Chen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Katerina Siniakova
1-0 → 2-0
Emilie Chen
15-0
0-30
0-40
15-40
0-40
0-15
30-30
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katerina Siniakova
0-15
15-15
30-15
40-15
30-0
5-2 → 6-2
Emilie Chen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Katerina Siniakova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 4-2
Emilie Chen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Katerina Siniakova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Emilie Chen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Katerina Siniakova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Tori Russell vs (10) Yulia Putintseva
WTA Adelaide
Tori Russell•
0
4
0
Yulia Putintseva [10]
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yulia Putintseva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
Yulia Putintseva
3-3 → 3-4
Yulia Putintseva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Tori Russell
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Yulia Putintseva
0-2 → 1-2
Yulia Putintseva
0-0 → 0-1
(3) Laura Siegemund vs Vera Zvonareva
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 01:30
Katie Swan
vs (12) Elena-Gabriela Ruse Inizio 01:30
WTA Adelaide
Katie Swan•
0
7
2
0
Elena-Gabriela Ruse [12]
0
6
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katie Swan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Elena-Gabriela Ruse
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Elena-Gabriela Ruse
0-2 → 0-3
Katie Swan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Elena-Gabriela Ruse
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
1-2*
2*-2
3*-2
3-3*
3-4*
3*-5
4*-5
5-5*
6-5*
6-6 → 7-6
Elena-Gabriela Ruse
6-5 → 6-6
Katie Swan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Elena-Gabriela Ruse
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Katie Swan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Elena-Gabriela Ruse
4-3 → 4-4
Elena-Gabriela Ruse
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Elena-Gabriela Ruse
2-1 → 2-2
Elena-Gabriela Ruse
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Mina Hodzic vs (9) Anna Blinkova
Il match deve ancora iniziare
(4) Marie Bouzkova vs Aleksandra Krunic
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Hobart (Australia 🇦🇺) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Centre Court – ore 01:00
(1) Varvara Gracheva
vs Katie Volynets Inizio 01:00
Il match deve ancora iniziare
Gabriella Da Silva Fick vs (12) Sara Bejlek
Il match deve ancora iniziare
(4) Elisabetta Cocciaretto vs Jizelle Sibai
Il match deve ancora iniziare
Ava Beck vs (9) Simona Waltert
Il match deve ancora iniziare
West Court – ore 01:00
(3) Viktorija Golubic vs Alycia Parks Inizio 01:00
WTA Hobart
Viktorija Golubic [3]
15
3
Alycia Parks•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktorija Golubic
3-0 → 3-1
Alycia Parks
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Viktorija Golubic
1-0 → 2-0
(5) Petra Marcinko vs Sarah Rokusek
Il match deve ancora iniziare
(6) Caty McNally vs Kaja Juvan
Il match deve ancora iniziare
(2) Renata Zarazua vs Leolia Jeanjean
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – ore 01:00
Oksana Selekhmeteva vs (8) Panna Udvardy Inizio 01:00
WTA Hobart
Oksana Selekhmeteva•
0
2
Panna Udvardy [8]
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Oksana Selekhmeteva
1-2 → 2-2
Oksana Selekhmeteva
0-1 → 1-1
Suzan Lamens vs (7) Ella Seidel
Il match deve ancora iniziare
Darja Semenistaja vs (10) Moyuka Uchijima
Il match deve ancora iniziare
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs (11) Julia Grabher
Il match deve ancora iniziare
