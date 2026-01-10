Qualificazioni WTA Copertina, WTA

WTA 500 Adelaide e WTA 250 Hobart: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo Elisabetta Cocciaretto ad Hobart (LIVE)

Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
WTA 500 Adelaide (Australia 🇦🇺) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Showcourt 1 – ore 01:30
Kamilla Rakhimova UZB vs (11) Shuai Zhang CHN Inizio 01:30
WTA Adelaide
Kamilla Rakhimova
0
7
5
0
Shuai Zhang [11]
0
5
7
0
Mostra dettagli

(2) Sorana Cirstea ROU vs Karolina Pliskova CZE

Il match deve ancora iniziare

(1) Jaqueline Cristian ROU vs Sarah Mildren AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 01:30
(6) Ashlyn Krueger USA vs Dalma Galfi HUN Inizio 01:30

WTA Adelaide
Ashlyn Krueger [6]
40
6
1
3
Dalma Galfi
40
3
6
4
Mostra dettagli

Laquisa Khan AUS vs (8) Tereza Valentova CZE

Il match deve ancora iniziare

Xiaodi You CHN vs (7) Anastasia Potapova AUT

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 01:30
(5) Katerina Siniakova CZE vs Emilie Chen it Inizio 01:30

WTA Adelaide
Katerina Siniakova [5]
0
6
6
0
Emilie Chen
0
2
0
0
Vincitore: Siniakova
Mostra dettagli

Tori Russell AUS vs (10) Yulia Putintseva KAZ

WTA Adelaide
Tori Russell
0
4
0
Yulia Putintseva [10]
0
6
0
Mostra dettagli

(3) Laura Siegemund GER vs Vera Zvonareva RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 01:30
Katie Swan GBR vs (12) Elena-Gabriela Ruse ROU Inizio 01:30
WTA Adelaide
Katie Swan
0
7
2
0
Elena-Gabriela Ruse [12]
0
6
6
0
Mostra dettagli

Mina Hodzic GER vs (9) Anna Blinkova RUS

Il match deve ancora iniziare

(4) Marie Bouzkova CZE vs Aleksandra Krunic SRB

Il match deve ancora iniziare





WTA 250 Hobart (Australia 🇦🇺) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Centre Court – ore 01:00
(1) Varvara Gracheva FRA vs Katie Volynets USA Inizio 01:00
Il match deve ancora iniziare

Gabriella Da Silva Fick AUS vs (12) Sara Bejlek CZE

Il match deve ancora iniziare

(4) Elisabetta Cocciaretto ITA vs Jizelle Sibai AUS

Il match deve ancora iniziare

Ava Beck AUS vs (9) Simona Waltert SUI

Il match deve ancora iniziare



West Court – ore 01:00
(3) Viktorija Golubic SUI vs Alycia Parks USA Inizio 01:00

WTA Hobart
Viktorija Golubic [3]
15
3
Alycia Parks
30
1
Mostra dettagli

(5) Petra Marcinko CRO vs Sarah Rokusek AUS

Il match deve ancora iniziare

(6) Caty McNally USA vs Kaja Juvan SLO

Il match deve ancora iniziare

(2) Renata Zarazua MEX vs Leolia Jeanjean FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – ore 01:00
Oksana Selekhmeteva RUS vs (8) Panna Udvardy HUN Inizio 01:00

WTA Hobart
Oksana Selekhmeteva
0
2
Panna Udvardy [8]
0
2
Mostra dettagli

Suzan Lamens NED vs (7) Ella Seidel GER

Il match deve ancora iniziare

Darja Semenistaja LAT vs (10) Moyuka Uchijima JPN

Il match deve ancora iniziare

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs (11) Julia Grabher AUT

Il match deve ancora iniziare

