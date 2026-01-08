Perth-Sydney United Cup | Hard | $5000000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Giovedì 08 Gennaio 2026
08/01/2026 21:23 Nessun commento
🇹🇷 M25 Antalya 💰30000 – 2nd Round
Federico Bondioli 🇮🇹 b Stefan Popovic 🇷🇸 6-1 6-0
Evgenii Tiurnev 🇷🇺 b Gabriele Piraino 🇮🇹 6-2 4-6 6-4
Raul Brancaccio 🇮🇹 b Antoni Fabre 🇫🇷 7-6 6-3
🇹🇳 M25 Monastir 💰30000 – 2nd Round
Stefano D’Agostino 🇮🇹 b Maxence Rivet 🇫🇷 6-3 6-1
🇪🇬 M15 Hurghada 💰15000 – 2nd Round
Nikola Djosic 🇨🇭 b Maximilian Figl 🇮🇹 7-6 6-4
🇪🇸 M15 Manacor 💰15000 – 2nd Round
Amir Omarkhanov 🇰🇿 b Filippo Alberti 🇮🇹 7-6 6-2
🇹🇭 W75 Nonthaburi 💰60000 – 2nd Round
Lisa Pigato 🇮🇹 b Kathinka Von Deichmann 🇱🇮 6-1 6-2
🇰🇪 W35 Nairobi 💰30000 – 2nd Round
Martina Colmegna 🇮🇹 b Aaddi Gupta 🇮🇳 6-1 6-1
🇹🇷 W35 Antalya 💰30000 – 2nd Round
Barbora Michalkova 🇨🇿 b Francesca Pace 🇮🇹 6-2 6-2
🇹🇳 W15 Monastir 💰15000 – 2nd Round
Yuno Kitahara 🇯🇵 b Camilla Gennaro 🇮🇹 rit.
🇪🇬 W15 Hurghada 💰15000 – 2nd Round
Hala Fouad 🇪🇬 b Maddalena Giordano 🇮🇹 7-6 2-6 6-4
Noemi Maines 🇮🇹 b Josephine Kunz 🇨🇭 6-1 3-6 6-3
Camilla Zanolini 🇮🇹 b Maryia Nikitsenka 🇧🇾 6-2 6-1
