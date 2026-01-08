Musetti e Sonego volano in finale a Hong Kong: prima coppia italiana dell’anno a giocarsi un titolo ATP

Prima settimana della stagione e subito una certezza: ci sarà una coppia italiana in finale nel circuito ATP. Al Bank of China Hong Kong Tennis Open, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si sono infatti qualificati direttamente per l’atto conclusivo del torneo di doppio, senza dover scendere in campo nella semifinale.

I due azzurri avrebbero dovuto affrontare in semifinale il beniamino di casa Coleman Wong, avversario di Musetti anche in singolare nei quarti di finale, in coppia con il canadese Gabriel Diallo. Tuttavia, dopo il successo ottenuto nei quarti contro la testa di serie numero 3 del tabellone, formata dal tedesco Constantin Frantzen e dall’olandese Robin Haase, Wong e Diallo hanno deciso di ritirarsi dal torneo, spalancando così a Musetti e Sonego le porte della finale.

Nell’altra semifinale, a contendersi l’accesso all’ultimo atto saranno Karen Khachanov e Andrey Rublev contro lo statunitense Vasil Kirkov e l’olandese Bart Stevens.

Per Musetti e Sonego si tratta dell’ennesima conferma di un’intesa che, pur non essendo continuativa nel corso della stagione, ha già regalato risultati di grande prestigio. Il bilancio complessivo della coppia è positivo: 13 vittorie e 6 sconfitte. Il loro debutto risale al torneo olimpico di Tokyo 2020, disputato poi nell’estate 2021 a causa della pandemia. Da allora, il percorso in doppio dei due azzurri ha conosciuto tappe sempre più significative.

Nel 2023 sono arrivati fino ai quarti di finale a Cincinnati, mentre nel 2024 hanno raggiunto la finale a Doha. Il punto più alto, però, è stato toccato nel 2025, quando si sono spinti fino alla finale del Masters 1000 di Cincinnati, la più prestigiosa della loro carriera in coppia. In quell’occasione eliminarono formazioni di grande esperienza come Gonzalez/Molteni, Cabral/Miedler e Skupski/Salisbury, oltre alla coppia composta da Lehecka e Mensik, prima di arrendersi soltanto in finale a due specialisti come Nikola Mektic e Rajeev Ram.

ATP Hong Kong Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego 5 6 10 Alexander Erler / Robert Galloway [2] Alexander Erler / Robert Galloway [2] 7 3 4 Vincitore: Musetti / Sonego





Marco Rossi