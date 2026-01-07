Perth-Sydney United Cup | Hard | $5000000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 08 Gennaio 2026
07/01/2026 21:26 2 commenti
ATP 250 Hong Kong – hard
R16 Sonego – Shang Inizio 06:30
Il match deve ancora iniziare
QF Musetti /Sonego – Erler /Galloway Non prima 08:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Auckland – Hard
2T Linette – Cocciaretto 2 incontro dalle 01:00
Il match deve ancora iniziare
Canberra WTA 125 – Hard
SF Gorgodze /Rosatello – Kozyreva /Shymanovich 2 incontro dalle 03:00
Il match deve ancora iniziare
2 commenti
Non avevo visto che Betta era programmata come 2° incontro: quindi o lei o Lollo, sarebbe stato fattibile se avessero invertito il torinese come 2° e la maceratese come 1°.
Sonny come stamane posso vederlo, Coccia anche (almeno 1 set).