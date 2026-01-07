Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 08 Gennaio 2026

07/01/2026 21:26 2 commenti
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
HKG ATP 250 Hong Kong – hard
R16 Sonego ITA – Shang CHN Inizio 06:30

Il match deve ancora iniziare

QF Musetti ITA/Sonego ITA – Erler AUT/Galloway USA Non prima 08:30

Il match deve ancora iniziare



NZL WTA 250 Auckland – Hard
2T Linette POL – Cocciaretto ITA 2 incontro dalle 01:00

Il match deve ancora iniziare



AUS Canberra WTA 125 – Hard
SF Gorgodze GEO/Rosatello ITA – Kozyreva RUS/Shymanovich BLR 2 incontro dalle 03:00

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

piper 07-01-2026 22:46

Scritto da piper
Sonny come stamane posso vederlo, Coccia anche (almeno 1 set).

Non avevo visto che Betta era programmata come 2° incontro: quindi o lei o Lollo, sarebbe stato fattibile se avessero invertito il torinese come 2° e la maceratese come 1°.

 2
piper 07-01-2026 21:22

Sonny come stamane posso vederlo, Coccia anche (almeno 1 set).

 1
