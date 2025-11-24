Boom di ascolti per la finale di Coppa Davis: quasi 5 milioni tra Rai 1 e SuperTennis per la vittoria di Cobolli

La storica finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna, che ha regalato agli azzurri il terzo trionfo consecutivo (quarto complessivo), non ha infiammato soltanto il pubblico dell’Unipol Arena, ma anche quello televisivo.

I dati certificano una giornata da record sia per Rai 1 sia per SuperTennis, con numeri che confermano il crescente entusiasmo per il tennis italiano.

Rai 1: oltre 4 milioni e picchi del 25,7% di share

La lunga diretta su Rai 1 — dalle 14:55 alle 20:38 — ha registrato un ascolto medio netto di: 4.052.000 spettatori con il 24,3% di share

Nel dettaglio: Berrettini – Carreño Busta

2.713.000 spettatori – 21,2% di share

Cobolli – Munar

4.073.000 spettatori – 25,7% di share

Il match decisivo di Cobolli è stato il momento più visto dell’intera giornata sulla TV generalista.

SuperTennis: la 3ª giornata più vista nella storia del canale

Anche SuperTennis ha vissuto una domenica memorabile. La finale del 23 novembre 2025 è stata: 3ª giornata più vista di sempre per ascolto medio e contatti, 4ª giornata più vista per share (superata solo dalle ultime due finali dello US Open)

Numeri totali SuperTennis:

Ascolto medio: 243.263

Contatti: 3.339.403

Share: 2,60%

Risultati eccezionali per un canale tematico sportivo.

Il match di Berrettini vola: 751mila spettatori e quasi il 6% di share

La giornata si è aperta con il successo di Matteo Berrettini su Pablo Carreño Busta, che ha ottenuto:

751.043 spettatori

5,88% di share

1.474.838 contatti

Il picco si è registrato tra le 16:30 e le 16:35: 839.267 spettatori medi

6,74% di share

923.297 contatti

Cobolli – Munar: il 3° match più visto nella storia di SuperTennis

Il secondo singolare, quello decisivo vinto da Flavio Cobolli, ha ulteriormente alzato l’asticella: 923.347 spettatori medi

5,84% di share

2.149.941 contatti

Si tratta del: 3° match più visto nella storia del canale per ascolto medio – 5° match più visto di sempre per contatti

Il picco è arrivato tra le 17:25 e le 17:30, con: 6,48% di share

Un totale impressionante

Sommando i dati principali:

Rai 1: 4.052.000 spettatori

SuperTennis (picco match Cobolli): 923.347 spettatori

Oltre 4,9 milioni complessivi davanti ai due canali nel momento più seguito della finale.

Numeri che certificano l’enorme impatto del tennis sulla TV italiana e la forza emotiva di una nazionale capace di entrare nella storia.





