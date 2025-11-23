Ferrer orgoglioso della sua Spagna: “È stato un anno fantastico. L’Italia ha giocato meglio nei momenti decisivi”

La finale di Coppa Davis si è conclusa con la vittoria dell’Italia per 2-0 sulla Spagna, ma la conferenza stampa del team iberico ha mostrato un gruppo deluso per il risultato, ma allo stesso tempo fiero del percorso compiuto.

Presenti il capitano David Ferrer e i giocatori Pablo Carreño Busta, Jaume Munar, Pedro Martínez e Marcel Granollers.

“È stata una sfida molto, molto equilibrata”: la lettura del capitano David Ferrer

Ferrer ha sottolineato come la finale sia stata decisa da dettagli e da alcuni momenti chiave giocati meglio dall’Italia:

“È stata una sfida molto, molto, molto equilibrata. Abbiamo competuto tutta la settimana e siamo andati davvero vicino. Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi. In certi momenti importanti l’Italia ha giocato veramente bene. Non è facile affrontare l’Italia in Italia.”

Il capitano spagnolo ha insistito su un concetto: nonostante la sconfitta, la Spagna esce con la consapevolezza di poter puntare in alto anche il prossimo anno: “Dobbiamo essere felici perché i giocatori hanno la capacità per essere pronti per il prossimo anno. Questa esperienza servirà.

È stato un grande anno di Coppa Davis per noi.”

Munar: “Ho giocato con idee chiare. Cobolli ha alzato il livello quando serviva”

Il match più drammatico della finale è stato quello tra Jaume Munar e Flavio Cobolli. Lo spagnolo, avanti 6-1 e con palla per salire 2-0 nel secondo set, ha poi subito la rimonta dell’azzurro.

Alla domanda su cosa fosse cambiato, Munar ha spiegato:

“Stavo pensando solo punto dopo punto. Avevo idee chiare su cosa fare, e l’ho fatto per gran parte del match.

Forse mi sono un po’ contratto. Lui ha avuto la capacità di alzare il livello quando ne aveva bisogno.”

Munar ha voluto anche chiarire che il pubblico non ha influito negativamente:

“La folla è stata perfetta, non mi ha disturbato. Era normale tifare Italia. È stata una grande atmosfera, la vera Davis Cup.”

Ferrer sulla folla: “Pubblico impeccabile, nessuna critica”

Dopo alcuni momenti di tensione sugli spalti, a Ferrer è stato chiesto se avesse dovuto calmare il suo giocatore quando il pubblico ha iniziato a fischiarlo.

La risposta è stata netta: “Il pubblico è stato molto corretto. Nulla da dire. È normale supportare la propria squadra.

Ho detto a Jaume di restare concentrato su sé stesso, e lo ha fatto. Ha giocato un gran match.”

Il bilancio finale di Ferrer: “Un gruppo fantastico. Ora è tempo di riposare”

Chiudendo la conferenza, Ferrer ha voluto ribadire la forza e la qualità del gruppo spagnolo:

“È difficile parlare ora, ma il gruppo ha dato tutto. L’atmosfera è stata bellissima.

I ragazzi sono grandi giocatori e grandi persone. Devono essere orgogliosi. Ora è tempo di riposare.”

Il capitano si è detto convinto che questa squadra tornerà presto competitiva:

“Giocare per il proprio paese non è mai facile, ma loro sono competitori straordinari. Sono fiducioso per il futuro.”





Marco Rossi