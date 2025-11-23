Italia come gli Stati Uniti: dopo 52 anni torna la tripletta in Coppa Davis

L’Italia scrive un nuovo capitolo nella storia del tennis mondiale. La squadra azzurra ha messo fine al sogno della Spagna e ha conquistato, per il terzo anno consecutivo, il titolo di Campione della Coppa Davis. Dopo i trionfi del 2023 e del 2024, il 2025 completa una storica tripletta che proietta l’Italia nell’élite assoluta di questa competizione.

Il team guidato da Filippo Volandri raggiunge così un’impresa che mancava da oltre mezzo secolo. L’ultima nazione capace di vincere tre edizioni consecutive della Davis era stata infatti gli Stati Uniti, protagonisti di una striscia vincente tra il 1970 e il 1972. Un record rimasto intatto per 52 anni, fino alla straordinaria cavalcata azzurra.

Battendo la Spagna nella finale, l’Italia conferma non solo il valore di una generazione d’oro del tennis nazionale, ma anche la solidità di un progetto che in pochi anni ha trasformato una squadra competitiva in una vera potenza mondiale. Determinazione, talento e una coesione fuori dal comune hanno permesso ancora una volta agli azzurri di imporsi nella competizione a squadre più prestigiosa del tennis maschile.

Il tris 2023–2024–2025 non è dunque soltanto una statistica, ma un simbolo: il segno concreto di un movimento in piena ascesa, capace di lasciare un’impronta indelebile nella storia della Coppa Davis.





Francesco Paolo Villarico