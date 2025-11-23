Davis Cup 2026: il sorteggio delle qualificazioni e le parole di Angelo Binaghi

Dopo la doppietta consecutiva a Malaga, l’Italia punta oggi alla tripletta, affrontando la Spagna (14esimo confronto tra le due nazionali, con bilancio che vede in vantaggio gli azzurri per 7 vittorie a 6) per la prima volta nell’atto conclusivo della Coppa Davis.

Un percorso entusiasmante, seguito da un pubblico straordinario: tutte le sessioni in cui gli azzurri sono scesi in campo hanno infatti registrato il sold out, a conferma del crescente entusiasmo che circonda il tennis italiano.

Dopo aver ospitato per tre anni la fase a gironi, Bologna ha accolto con successo anche la Final 8 della più prestigiosa competizione a squadre del tennis maschile, offrendo uno spettacolo indimenticabile, dentro e fuori dal campo, con spalti gremiti ed entusiasmo alle stelle.

Il match per assegnare il titolo di Campione del Mondo è stato preceduto dalla conferenza stampa di chiusura del torneo, che ha visto protagonisti: Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel.

“Il merito per essere riusciti ad avere le finali di Coppa Davis in casa è del Ministro Abodi e del Governatore della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale che ringrazio. In una fredda serata dello scorso dicembre, hanno afferrato al volo l’occasione che da buon mediatore sono riuscito a cogliere parlando con la Federazione Internazionale Tennis.

Credo che abbiano vinto la loro scommessa. Questa era una grande occasione per la nostra nazionale, per i nostri tifosi, per il territorio: l’obiettivo è pienamente raggiunto. Noi abbiamo fatto la nostra parte come organizzatori, abbiamo scoperto Bologna fino in fondo.

Crediamo ci siano molte cose da migliorare; tra l’altro dall’anno prossimo avremo un palazzetto che sarà realizzato a pochi metri dallo stadio che ha ospitato questa edizione.

Abbiamo raccolto i dati di questo primo anno di Final 8 a Bologna, dati che segnano il nostro punto di partenza. Come per le altre nostre grandi manifestazioni, ci siamo avvalsi ancora una volta del Boston Consulting Group per analizzare l’impatto economico, e di Open Economics per la valutazione dell’impatto sociale.

I numeri del pubblico

Oltre 60.000 presenze

Tifosi provenienti da 73 Paesi (erano 37 lo scorso anno)

Le tre nazioni straniere più presenti: Spagna, Repubblica Ceca, Germania

Quarta e quinta: Inghilterra e Stati Uniti, pur non essendo qualificate

Impatto economico

L’impatto complessivo è di 143,8 milioni di euro, così suddivisi:

64,8 milioni – Impatto diretto

55,2 milioni – Impatto indiretto

23,8 milioni – Impatto indotto

Il gettito fiscale generato è di 24,2 milioni di euro, pari a 3,7 volte il contributo governativo (6,5 milioni).

Impatto sociale

Tre settori: Impatto sportivo – L’emulazione stimolata da match come Cobolli-Bergs.

Impatto sugli spettatori – Benessere diffuso e soddisfazione.

Impatto sui turisti – Maggiore probabilità di tornare a Bologna.

L’indice SROI registra 5,04, valore vicino a quello delle Nitto ATP Finals (5,31).

Un dato nuovo: circa la metà dei benefici sociali deriva dal fatto che SuperTennis e Rai trasmettono in chiaro la Coppa Davis.

Binaghi ha poi dedicato un pensiero a Nicola Pietrangeli, simbolo della Coppa Davis in Italia, assente per la prima volta dopo 25 anni.

Davis Cup Finals 2026: oggi il sorteggio delle qualificazioni

Questa mattina, presso la Sala Conferenze di BolognaFiere, si è tenuto il sorteggio delle qualificazioni alla Coppa Davis 2026, che definisce il percorso delle nazioni in vista della Final 8.

Le qualificazioni del prossimo anno si disputeranno con formula home/away:

Primo turno: 6–7 o 7–8 febbraio 2026

Secondo turno: 18–19 o 19–20 settembre 2026

Ogni nazione ospitante potrà scegliere la propria data.

Situazione dell’Italia e teste di serie

L’Italia, in qualità di Paese ospitante della Final 8 2026, ha ricevuto una wild card per la fase finale.

La Spagna, finalista, è stata inserita come testa di serie n.1, con bye al secondo turno e diritto a giocare in casa.

La Germania, semifinalista, è la testa di serie n.2.

Le altre teste di serie sono determinate dalla classifica provvisoria di fine 2025, aggiornata con i risultati della Final 8.