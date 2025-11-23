Davis Cup: Italia vs. Spagna, sarà la sfida n.14, la prima con in palio “l’insalatiera”

Bologna, ore 15: scatta la finale di Davis Cup tra Italia e Spagna. Sarà la quattordicesima sfida tra gli azzurri e i rossi iberici, e per la prima volta le due nazionali si affrontano con un palio il titolo della manifestazione, la grande e iconica “insalatiera” d’argento. Il bilancio tra Italia e Spagna in Davis Cup ci vede avanti per 7 vittorie a 6, ma le ultime tre sfide sono andati agli iberici. Le due nazionali non si affrontano dal 2006, quando in quel di Santander uno “squadrone” composto da Nadal, Robredo, Verdasco e Ferrer superarono Volandri, Seppi e il doppio Galimberti-Bracciali per 4 a 1. Curioso che i capitani di oggi erano in campo allora. Le ultime tre sfide sono andate alla Spagna, mentre l’ultimo successo degli azzurri contro gli iberici risale a Pesaro 1997, in un weekend reso indimenticabile grazie alla rinascita ad altissimo livello di Omar Camporese, scivolato al n. 167 ATP per gravi problemi al gomito ma capace di ritrovare in condizioni indoor un tennis fantastico e battere il quotato Moya, allora top 10 (e l’anno successivo campione Slam a Parigi).

Questa la storia dei confronti tra Italia e Spagna in Coppa Davis, dalla prima volta datata 1932 al 2006.

1932 – 2° turno zona europea: Italia b. Spagna 4-1 (si giocò a Roma, terra battuta)

1954 – 2° turno zona europea: Italia b. Spagna 5-0 (Madrid, terra battuta)

1959 – Finale zona europea: Italia b. Spagna 4-1 (Milano, terra battuta)

1963 – 2° turno zona europea: Spagna b. Italia 4-1 (Barcellona, terra battuta)

1968 – Finale zona europea: Spagna b. Italia 3-2 (Barcellona, terra battuta)

1973 – Semifinali zona europea: Italia b. Spagna 3-2 (Torino, terra battuta)

1977 – Finale zona europea: Italia b. Spagna 3-2 (Barcellona, terra battuta)

1992 – 1° turno World Group: Italia b. Spagna 4-1 (Bolzano, indoor sintetico)

1994 – 1° turno World Group: Spagna b. Italia 4-1 (Madrid, terra battuta)

1997 – Quarti World Group: Italia b. Spagna 4-1 (Pesaro, indoor sintetico)

2000 – 1° turno World Group: Spagna b. Italia 4-1 (Murcia, terra battuta)

2005 – Qualifying round per il World Group: Spagna b. Italia 3-2 (Torre del Greco, terra battuta)

2006 – Qualifying round per il World Group: Spagna b. Italia 4-1 (Santander, terra battuta)

Marco Mazzoni