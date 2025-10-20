Mondo Junior Copertina, Generica, Junior

ITF World Tennis Tour Junior Finals: definito il sorteggio, Vasamì rappresenta l’Italia a Chengdu

20/10/2025 13:03 11 commenti
Jacopo Vasami classe 2007
Jacopo Vasami classe 2007

Sono stati sorteggiati i gironi delle ITF World Tennis Tour Junior Finals 2025, l’equivalente giovanile delle Nitto ATP Finals e delle WTA Finals, che riunisce i migliori otto giocatori e le migliori otto giocatrici del mondo Under 18. Il torneo si disputerà a Chengdu, in Cina, dal 22 al 26 ottobre, e verrà trasmesso in diretta su SuperTenniX e SuperTennis Plus.
L’Italia sarà rappresentata da Jacopo Vasamì, inserito nel Gruppo A insieme al bulgaro Alexander Vasilev, al rumeno Yannick Theodor Alexandrescou e al finlandese Oskari Paldanius. Nel Gruppo B figurano invece lo spagnolo Andres Santamarta Roig, il tedesco Max Schoenhaus e gli statunitensi Jack Kennedy e Benjamin Willwerth.

Il format della competizione è identico per i tornei maschile e femminile: i protagonisti sono divisi in due gironi da quattro, e i primi due classificati di ciascun gruppo accederanno alle semifinali, dove il primo di un girone affronterà il secondo dell’altro.
Nel tabellone femminile, il Gruppo A comprende l’americana Kristina Penickova, la belga Jeline Vandromme, la tedesca Julia Stusek e la spagnola Charo Esquiva Banuls. Nel Gruppo B si sfideranno invece la britannica Hannah Klugman, la slovacca Mia Pohankova, la ceca Jana Kovackova e la cinese Ruien Zhang, unica rappresentante di casa.

I campioni dell’edizione 2025 otterranno 1000 punti ITF, lo stesso bottino riservato ai vincitori di un torneo dello Slam Under 18, e verranno distribuiti 220.000 dollari complessivi in contributi per le trasferte, con 23.000 dollari destinati a ciascun vincitore.



Marco Rossi

TAG: ,

11 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Vincenzo (Guest) 20-10-2025 17:10

Scritto da Vincenzo

Scritto da Italo

Scritto da MarcoP

Scritto da Azzurri
Insomma mondiale under 18. Invece la NEXT GEN sino a che età possono partecipare?
Grazie

In teoria 21, ma se uno a 20 anni è già forte ci rinuncia (v. Alcaraz l’anno dopo averle vinte).
in teoria quest’anno nel ranking ci sono in cima Mensik, Tien e Fonseca.

Fonseca nn partecipa, ha vinto anni scorso.
Darei per scontato il forfait di Mensik e per possibile quello di Tien

Dovrebbero partecipare dal terzo all’undicesimo in classifica

* dal quarto scusate

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vincenzo (Guest) 20-10-2025 17:09

Scritto da Italo

Scritto da MarcoP

Scritto da Azzurri
Insomma mondiale under 18. Invece la NEXT GEN sino a che età possono partecipare?
Grazie

In teoria 21, ma se uno a 20 anni è già forte ci rinuncia (v. Alcaraz l’anno dopo averle vinte).
in teoria quest’anno nel ranking ci sono in cima Mensik, Tien e Fonseca.

Fonseca nn partecipa, ha vinto anni scorso.
Darei per scontato il forfait di Mensik e per possibile quello di Tien

Dovrebbero partecipare dal terzo all’undicesimo in classifica

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Italo (Guest) 20-10-2025 14:47

Scritto da MarcoP

Scritto da Azzurri
Insomma mondiale under 18. Invece la NEXT GEN sino a che età possono partecipare?
Grazie

In teoria 21, ma se uno a 20 anni è già forte ci rinuncia (v. Alcaraz l’anno dopo averle vinte).
in teoria quest’anno nel ranking ci sono in cima Mensik, Tien e Fonseca.

Fonseca nn partecipa, ha vinto anni scorso.
Darei per scontato il forfait di Mensik e per possibile quello di Tien

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 20-10-2025 14:46

Scritto da Harlan
La Grant?

Sta a rovereto.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harlan (Guest) 20-10-2025 14:27

La Grant?

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Aio (Guest) 20-10-2025 14:13

Grande Paldanius!
Forza Vasami

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Aio (Guest) 20-10-2025 14:13

Grande Paldanius!
Forza Vasami

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 20-10-2025 14:10

Scritto da MarcoP

Scritto da Azzurri
Insomma mondiale under 18. Invece la NEXT GEN sino a che età possono partecipare?
Grazie

In teoria 21, ma se uno a 20 anni è già forte ci rinuncia (v. Alcaraz l’anno dopo averle vinte).
in teoria quest’anno nel ranking ci sono in cima Mensik, Tien e Fonseca.

Il limite da tre anni è stato portato a 20 e non più 21.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Borg (Guest) 20-10-2025 13:49

Quindi il vincitore guadagna circa un duecentocinquantesimo rispetto al vincitore del sixslam.
Solo una curiosità.
Sbaglio, o manca ivanov?

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MarcoP 20-10-2025 13:42

Scritto da Azzurri
Insomma mondiale under 18. Invece la NEXT GEN sino a che età possono partecipare?
Grazie

In teoria 21, ma se uno a 20 anni è già forte ci rinuncia (v. Alcaraz l’anno dopo averle vinte).
in teoria quest’anno nel ranking ci sono in cima Mensik, Tien e Fonseca.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Azzurri (Guest) 20-10-2025 13:37

Insomma mondiale under 18. Invece la NEXT GEN sino a che età possono partecipare?
Grazie

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!